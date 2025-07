¿Relación rota? Un jugador del Inter habló de su vínculo con Lautaro Martínez tras una fuerte pelea

En el Inter de Milán pareciera que volvió la paz entre el capitán Lautaro Martínez y el delantero turco Hakan Calhanoglu luego de días de tensión luego de los cuartos de final del Mundial de Clubes donde fue eliminado por Fluminense. Tras el partido, había dicho indirectamente sobre el jugador: “ Llevamos una camiseta importante y queremos una mentalidad excelente. Quien no quiera quedarse, que se vaya ”. Esa frase pública hizo que la tensión escalara.

Más tarde, el jugador aclaró en sus redes donde escribió: "Después de mi lesión en la final de la Champions, igual viajé a Estados Unidos. No podía jugar, pero quise acompañar al grupo", y sumó: “Lo que más me dolió fueron las palabras posteriores. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen”.