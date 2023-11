Revelan cómo fue la charla en la que Guardiola le dijo que no al fichaje de Messi en el City

Cómo fue la charla entre Pep Guardiola y Lionel Messi

El intercambio de mensajes entre Messi y Guardiola reveló la determinación del ahora campeón del mundo de seguir jugando al máximo nivel. Según el libro la charla empezó con Pep intentando convencer a Messi de que no vaya a Manchester: "En Manchester entrenamos muy duro...".

Guardiola Messi 2.jpg

"Entrenaré duro, no me preocupa”, respondió el rosarino. "Sigo manteniendo largas conversaciones tácticas. Quizás esto te irrite...", le sugirió Pep. "Aguantaré. Aguantaré todo lo que hagas”, aseguró Lionel Messi. "Leo, hemos crecido. Quizás ya no nos soportamos más”, insisitó Guardiola. "Pep, yo solo quiero romperla”, le aseguró Lionel Messi.

Al parecer, las dudas de Pep Guardiola fueron lo que terminaron frenando la llegada de Lionel Messi al Manchester City, ya que el rosarino terminó firmando al poco tiempo con el PSG, una experiencia que no fue del todo positiva para el rosarino pero que le permitió centrarse en su gran objetivo, salir campeón del mundo.