Revelan en qué momento Riquelme podría hablar de la ampliación de La Bombonera

Desde la dirigencia de Boca volvieron a referirse sobre una posible ampliación del estadio para recibir más simpatizantes, un problema que desde hace años es debate en el club pero no encuentra solución.

“Es un tema que tiene ocupado al presidente, como a todos los hinchas. Él dijo que no le va a mentir a la gente más de una vez. Todos hablan de que hay un proyecto, pero Boca nunca habló. Cuando llegue el momento, y esto sea real, cierto y factible, seguramente el presidente se lo va a comunicar a la gente”, alegó Rosica en el canal oficial del club en Youtube, sin dar precisiones de cuándo será el momento.

Bombonera.jpg La Bombonera

Por otra parte sumó: “Los hinchas vienen a su casa (La Bombonera) y la ven linda, moderna y renovada. Es hermoso. Estamos contentos y orgullosos con lo que hemos realizado”.

Boca recibe a Estudiantes de La Plata: hora, formaciones y TV

Boca recibirá este sábado a Estudiantes de La Plata, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2025, en uno de los partidos que apunta a ser de los más entretenidos del fin de semana. El encuentro comenzará a las 20:30 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Así llegan Boca y Estudiantes de La Plata

Boca llega a este partido como el líder de la Zona A con 29 puntos, luego de haber ganado ocho de sus últimos nueve partidos. Su director técnico, Fernando Gago, estuvo realmente en la cuerda floja luego de la eliminación en la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú, pero supo sacar al plantel adelante para dar pelea en el Torneo Apertura. En la última fecha, consiguieron un gran triunfo en Córdoba por 3-1 ante Belgrano.

Las únicas incógnitas en el 11 titular pasan por el lateral derecho de la defensa, que será ocupado por Lucas Blondel o por el peruano Luis Advíncula, y en el ataque, ya que todavía no se definió si Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos acompañarán al uruguayo Edinson Cavani tras el esguince de tobillo de Milton Giménez.

Estudiantes, por su parte, atraviesa un flojo momento ya que está quinto en la Zona A, lleva cinco partidos sin ganar y en caso de perder podría quedar fuera de la zona de clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de empatar sobre la hora en el clásico de La Plata ante Gimnasia y Esgrima.

También habrá especial atención por el recibimiento en La Bombonera de Cristian Medina, que hizo toda su carrera en Boca pero fue comprado por el grupo de Foster Gillett en el último mercado de pases y cedido a Estudiantes.

Las probables formaciones de Boca y Estudiantes de La Plata

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula o Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos. DT: Fernando Gago.

Estudiantes (LP): Matías Mansilla; Eric Meza, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacíbar, José Sosa, Cristian Medina; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Torneo Apertura 2025

Fecha 14 – Zona A

Boca – Estudiantes (LP)

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Fernando Espinoza

Hora de inicio: 20:30. TV: ESPN Premium

El jugador de la Selección Argentina que reveló su amor por Boca

El delantero argentino de la Roma de Italia, Paulo Dybala, confesó como nació su amor por Boca y reveló que “su padre era fanático” del conjunto Xeneize, además de expresar su deseo de volver a jugar en Argentina.

En declaraciones para un canal de streaming, el atacante cordobés de 31 años recordó los detalles que lo llevaron a convertirse en hincha del elenco de La Ribera, a pesar de que sus hermanos eran simpatizantes de otros equipos.

"Mi viejo era fanático de Boca y tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de Independiente y River. Yo era el más chico y me llevaba a todos lados. Después, a los 10 años, fui a Instituto y me hice un poco más de Instituto. Pero cuando Boca jugaba contra algún equipo de Córdoba, íbamos siempre a la cancha", soltó el ex Juventus.

Más adelante, el campeón del mundo en Qatar 2022 reconoció que tiene intenciones de volver a Argentina para jugar en la Primera División –con Instituto disputó solamente la Primera Nacional, antes de partir a Europa-, pero no está seguro de que su deseo se pueda volver realidad.

"Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté, es un club al que le tengo un cariño muy grande porque es el que hizo que mi carrera haya crecido y haya podido llegar a Europa", destacó sobre su etapa en “La Gloria”.

Al ser consultado por la posibilidad de ponerse la camiseta azul y oro, Dybala explicó: “A veces veo fotos mías en Instagram de cuando era chico, las cosas que dice Leandro (Paredes) y los hinchas que me escriben. Es lindo porque nunca fui a ver a la cancha a Boca. Incluso ayer hablábamos con Lea por el tema de las vacaciones, Boca juega su primer partido del Mundial de Clubes en Miami y él quería que me quede con él para ir a ver el partido".