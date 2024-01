River anunció la salida de una de las figuras del plantel

La dirigencia del Millonario y Martín Demichelis decidieron no renovar el contrato de uno de los referentes, que se marcha en condición de libre.

Cuando parecía que la dirigencia y Martín Demichelis le iban a ofrecer renovar su contrato, River oficializó hoy que el delantero cordobés Matías Suárez no continuará en el club y tras cinco años deja la institución, en condición de jugador libre.

“ River Plate y Matías Suárez acordaron que el jugador no renovará su contrato con el club , finalizando así su exitosa etapa de cinco años vistiendo el Manto Sagrado. Gracias y éxitos en lo que viene, Mati”, informó en un comunicado oficial el Millonario es su cuenta oficial de X (ex Twitter).

¡Gracias y éxitos en lo que viene, Mati!

El cordobés, cuyo contrato finalizó el pasado 31 de diciembre, jugó un total de 133 partidos en River, marcó 40 goles, asistió en 30 oportunidades y logró 7 títulos. En el 2023 sufrió varias lesiones que lo marginaron del campo de juego y tan sólo pudo disputar 220 minutos. En el 2020 llegó a jugar 3090 minutos con el club de Núñez.

De esta manera, el equipo dirigido por Demichelis acumuló una baja más en el plantel tras las partidas del capitán Enzo Pérez, el histórico defensor Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, el uruguayo Nicolás De La Cruz y el venezolano Salomón Rondón, quien rescindió contrato, más la inminente salida del volante Bruno Zuculini.

River podría sufrir otra baja en los próximos días

El representante de Claudio Echeverri, Enzo Montepaone, confirmó hoy que el pase de la joya del fútbol argentino al Manchester City de Inglaterra está hecho "en un 99%" y que sólo restan "detalles pequeños" para que se concrete.

"La operación está en un 99% finalizada, faltan detalles pequeños. Echeverri va a jugar toda la Copa Libertadores. Hasta diciembre de 2024 está hablado, después veremos. El chico pidió jugar específicamente en River", afirmó Montepaone en diálogo con radio La Red.

Montepaone omitió dar cifras sobre la transferencia, a la espera del anuncio oficial de River: "Por ahora es confidencial, pero la venta de Echeverri para River es excelente. Se conocerá en los próximos días".

De acuerdo al periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases internacionales, el City le pagará a River 15.5 millones de euros, más 9 millones con objetivos a cumplir. La cláusula de rescisión de Echeverri rondaba los 25 millones de dólares.

Montepaone desestimó que Echeverri recale en Girona de España antes de su arribo a Manchester, en respuesta a versiones periodísticas: "No sé de dónde salió, pero creo que el "Diablito" va a caer en el City una vez que se vaya de River".

184473_1704370822_550.jpg Claudio Echeverri ganó dos títulos en River.

Asimismo, adelantó que una de las figuras del último Mundial Sub-17 "ya se hizo la revisación médica", pero que no tuvo diálogo alguno con el entrenador catalán Pep Guardiola ni con el delantero campeón del mundo Julián Álvarez.

"El chico cumplió con su contrato, había una cláusula. Sea alta o baja, él cumplió. Claudio quería jugar la Copa Libertadores con River y si el City no aceptaba esto, no se hacía la operación. Los otros clubes querían pagar y llevárselo", dijo Montepaone.

"El jugador tuvo un año y Mundial descomunal. No se hicieron públicas las ofertas porque no estábamos en período de traspasos. Los clubes querían avanzar. Permanentemente hablé con River y siempre tuvimos comunicación. Es mentira que no contestaba el teléfono", señaló el representante de Echeverri.

"Sabe perfectamente lo que quiere. A veces hay que tener en cuenta que las emociones te juegan en contra, es un chico, hay que cuidarlo y respetarlo; la última declaración se malinterpretó", señaló Montepaone.

Hasta el momento, el "Diablito" Echeverri disputó seis partidos en River -uno como titular- y tuvo participación en dos títulos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones en 2023.