River empata por Copa Argentina ante Unión

El Millonario está en un buen momento luego de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Unión y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina . El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de perder dos puntos sobre la hora con Lanús. Espera Racing en cuartos de final.

Desde el inicio del partido quedaron claras las ideas de ambos equipos: River quiso tomar el control del balón, mientras que Unión esperó para salir de contra. Aunque los primeros minutos fueron parejos, el Millonario tuvo su primera llegada clara con un remate de Giuliano Galoppo , tras un centro de Kevin Castaño .

Los dirigidos por Marcelo Gallardo profundizaron su dominio y volvieron a estar cerca de abrir el marcador en los siguientes minutos: primero con una jugada de Sebastián Driussi, que quedó solo dentro del área e intentó dar un pase al medio que no prosperó. Luego, Nacho Fernández metió un exquisito pase filtrado para Maximiliano Salas, pero Matías Tagliamonte lo cortó correctamente.

Por el lado de los de Leonardo Madelón, en la primera media hora tuvieron una sola oportunidad anulada por offside: tras un intento de pase filtrado, el árbitro no dudó en levantar el banderín.

Las formaciones de Unión vs River

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Cómo ver en vivo Unión vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.