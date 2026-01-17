River empata ante Peñarol

El Millonario disputa su segundo amistoso del año, luego de haberle ganado a Millonarios por 1 a 0 el pasado domingo.

River se enfrenta con Peñarol de Uruguay , en un encuentro amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata , en busca de un nuevo triunfo en esta pretemporada.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel , que tiene capacidad para 28 mil espectadores y que se encuentra en Maldonado, Uruguay.

El arquero del “Millonario” salvó a Martínez Quarta que quedó mal parado y el delantero Hernández de Peñarol se iba solo frente al arco, pero lo trabo y mandó el balón al lateral.

Producto de esta jugada, Abel Hernández se fue lesionado por el cruce con el arquero Beltrán e ingresó en su lugar Facundo Batista. Luego de la situación, el partido comenzó a picarse con múltiples faltas.

Cómo llegan River y Peñarol

Este será el segundo amistoso de River la la pretemporada, ya que el domingo pasado le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia gracias al gol de penal del lateral derecho Gonzalo Montiel a los 24 minutos del complemento.

Peñarol, por su parte, viene de empatar sin goles ante Central Español, mientras que hace solo tres días perdió 2-1 con Independiente, en un encuentro que se jugó a puertas cerradas.

Este será el último partido de River antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que será el próximo sábado 24 de enero ante Barracas Central.

Las formaciones de River y Peñarol

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.