River empató ante Independiente Santa Fe y va a los penales

El Millonario disputa un partido crucial por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida salió 0 a 0.

River recibe este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia , en medio de un muy flojo semestre, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 21:30 , se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental y se podrá ver a través de DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

River salió decidido en el Monumental y tuvo dos chances claras en pocos minutos. Primero, Driussi capturó un rechazo dentro del área, controló de pecho y remató por arriba del travesaño. Después, en una buena jugada colectiva por derecha, volvió a quedar de frente al arco, pero definió mordido y la pelota salió al lado del palo.

El local siguió empujando y generó otra situación importante con la sociedad entre Montiel y Correa. El lateral apareció con ventaja y habilitó al delantero, que aprovechó el espacio para sacar un remate bajo contra el poste. Fue un arranque muy intenso del equipo de Núñez, que mostró decisión para ir a buscar la clasificación desde el inicio.

El equipo de Núñez siguió acumulando situaciones, pero le faltó precisión para abrir el marcador. Primero, Acuña metió un gran centro para el anticipo de cabeza de Almada, que se fue por arriba del travesaño. Después, el rosarino volvió a probar con un remate que encontró una respuesta firme de Asprilla.

Del otro lado, Independiente Santa Fe tuvo su primera llegada clara con una acción de Obrian, que mandó el pase al medio para Rodallega, aunque el delantero definió alto. Poco después, el conjunto colombiano tuvo que mover el banco por la lesión de Toscano y en su lugar ingresó Johan Torres.

El cierre del primer tiempo volvió a mostrar la superioridad del Millonario, aunque sin eficacia en el área. La más clara llegó con una gran jugada individual de Almada, que rompió por adentro y abrió para Acuña; el lateral mandó un buscapié peligroso, pero nadie llegó a empujarla. Así, el equipo de Coudet se fue al descanso 0-0 ante Independiente Santa Fe, después de generar varias chances y dejar con vida a la visita.

A los 52 minutos, River finalmente pudo romper el cero en el Monumental. Montiel apareció por derecha y metió un gran centro al segundo palo para Driussi, que llegó libre y definió para poner el 1-0. El Millonario encontró el gol que venía buscando desde el primer tiempo y empezó a encaminar la serie ante Independiente Santa Fe.

GOL DE DRIUSSI PARA EL 1-0 DE RIVER



El delantero millonario empujó el balón luego de un gran centro de Gonzalo Montiel.



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Después del tanto, el equipo de Coudet siguió intentando lastimar y tuvo otra chance clara con Almada, que recibió por izquierda, encaró, enganchó y sacó un remate colocado que pasó apenas desviado. Luego llegaron los cambios: el conjunto colombiano movió tres piezas y, poco después, en el local ingresaron Fausto Vera y Rafael Borré por Galván y el autor del gol.

Santa Fe empezó a crecer en el tramo final y avisó primero con un remate de Fagúndez desde afuera, que se fue alto. Después, la visita tuvo otra situación mucho más peligrosa, pero Beltrán respondió con una gran atajada para sacar una pelota que se metía en el ángulo.

A los 80 minutos llegó el empate de los colombianos. Tras una mano de Martínez Quarta dentro del área, el árbitro sancionó penal.

PENAL PARA SANTA FE



El árbitro pitó penal para el conjunto colombiano tras una mano de Martínez Quarta en el área de River.



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Fagúndez se hizo cargo de la ejecución para poner el 1-1. El golpe cambió el clima en el Monumental y dejó al Millonario obligado a reaccionar en el cierre.

GOOOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE



Con un remate potente, Fagúndez superó a Beltrán y marcó el 1-1 ante River.



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NOTICIA EN DESARROLLO...

Las formaciones de River e Independiente Santa Fe

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Dani Torres, Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.