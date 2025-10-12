River enfrenta a Sarmiento en el Monumental: formaciones y cómo verlo

El Millonario necesita los tres puntos para seguir cerca de los líderes, luego de haber caído ante Rosario Central.

River recibirá este domingo a Sarmiento de Junín , por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita mantenerse cerca de los líderes en la Zona A.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Mas Monumental , se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Leandro Rey Hilfer.

River llega a este encuentro luego de caer en la fecha 11 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Esta representó su quinta derrota en los últimos seis partidos , ya que perdió frente a Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y el “Canalla” en el Torneo Clausura, mientras que en la Copa Libertadores sucumbió frente a Palmeiras de Brasil en la Copa Libertadores. La única víctima del “Millonario” fue Racing, equipo al que derrotó 1-0 para meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Este flojo momento en el Torneo Clausura provocó que River cayera a la cuarta posición en la Zona B del Torneo Clausura, por lo que necesita volver a ganar para que evitar seguir perdiendo puestos y, además, mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

Monumental.jpg

Gallardo debe rearmar el equipo titular ante siete bajas significativas. A las ausencias por lesión o sanción, como los casos de Enzo Pérez y Juan Portillo, se suman los seis futbolistas citados a sus selecciones nacionales por la Fecha FIFA: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Matías Galarza, Kevin Castaño y Juan Fernando.

En el lado positivo, el "Millonario" celebra tres regresos importantes: Maximiliano Salas, tras la reducción de su sanción por parte de la AFA; Maxi Meza, quien no jugaba desde el Mundial de Clubes; y el delantero Sebastián Driussi.

Las sorpresas de Marcelo Gallardo en la lista de concentrados

Para compensar las bajas, el técnico recurrió a la cantera e incluyó a varios nombres que debutan en una convocatoria:

Franco Jaroszewicz (Arquero): Convocado ante la lesión de Jeremías Ledesma. Zurdo, tiene 18 años, todavía no firmó contrato y es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires.

Lisandro Bajú (Lateral Izquierdo). Zurdo y santafesino de 20 años, posee contrato y acumula 52 partidos en Reserva.

Cristian Leonel Jaime (Volante Ofensivo): Incluido tras firmar su contrato con el club. Oriundo de General Pacheco, tiene 19 años, es zurdo y es una de las grandes promesas.

Además, vuelven a la nómina los juveniles Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta y Thiago Acosta, completando así un plantel de emergencia para el crucial encuentro en el Monumental.

¿Cómo llega Sarmiento?

Sarmiento, por su parte, está teniendo una discreta actuación en este Torneo Clausura, donde marcha 10º en la Zona B con solo 12 puntos en 10 partidos disputados. El equipo de Junín tiene un encuentro menos que el resto, ya que se suspendió su cruce frente a Rosario Central por condiciones climáticas y todavía no se completó.

En caso de conseguir una histórica victoria en el Monumental, Sarmiento podría terminar la fecha en zona de clasificación a los playoffs.

Las probables formaciones de River y Sarmiento

Torneo Clausura

Zona B – fecha 12

River – Sarmiento

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 19:15. TV: TNT Sports Premium

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Cómo ver en vivo River vs Sarmiento de Junín

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.