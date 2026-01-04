River hizo una nueva oferta por Jhohan Romaña: qué respondió San Lorenzo

El Millonario quiere contar con el defensor colombiano lo antes posible, pero la contraoferta del Ciclón no convenció en absoluto.

River continúa su preparación física en San Martín de los Andes mientras la dirigencia trabaja intensamente en el mercado de pases. El principal objetivo del cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo es reforzar la zaga central del equipo con una cara nueva: el nombre apuntado para ocupar ese puesto es el defensor colombiano Jhohan Romaña , quien actualmente es una de las figuras de San Lorenzo.

La negociación entre ambos clubes entró en fase de propuestas y respuestas cruzadas que aún no llegan a buen puerto. En principio, el Millonario decidió elevar una nueva oferta formal tras el rechazo inicial que había recibido por parte de la dirigencia del Ciclón. En esta segunda instancia, el elenco de Núñez propuso el pago de 2.500.000 dólares por la mitad del pase del zaguero para destrabar su salida.

Esta cifra representaba un incremento sustancial de 500.000 dólares más que la oferta inicial que había sido presentada días atrás por la institución que preside Stefano di Carlo. Sin embargo, el ofrecimiento no logró convencer a la directiva de la entidad de Boedo, que se mantiene firme en sus pretensiones económicas. Por ello, el Cuervo respondió con una contraoferta exigiendo 5 millones por el 80 por ciento de la ficha .

Sergio Costantino, mandamás de CASLA hasta mayo, confirmó públicamente los detalles de la negociación que mantiene en vilo al mercado local. El dirigente explicó que River ofertó por la mitad, ellos contraofertaron por una porción mayor de la ficha, pero que finalmente acabaron echando por tierra la primera iniciativa. Por ello, se infiere que la brecha entre los conjuntos sigue siendo amplia.

#SanLorenzo volvió a considerar insuficiente una nueva propuesta de #River por Jhohan Romaña

US$2.5M por el 50%.



US$2.5M por el 50%.



Pretende US$5M por el 80% de la ficha del marcador central

La postura del Millonario ante estas exigencias es inflexible y por el momento decidió no desembolsar el doble de lo planteado originalmente. Los directivos, en principio, entienden que el valor solicitado por la gran mayoría del pase excede el presupuesto destinado para ese refuerzo: la continuidad de las charlas dependerá exclusivamente de si en San Lorenzo deciden bajar sus pretensiones.

En caso de no encontrar un punto de equilibrio entre las partes, la secretaría técnica que lo tiene a Enzo Francescoli a la cabeza podría decidir cambiar de rumbo rápidamente: La Banda iría en busca de otro zaguero si las negociaciones por el colombiano quedan estancadas definitivamente durante esta semana. La intención, por supuesto, es cerrar el plantel lo antes posible para que el nuevo refuerzo se sume a los trabajos.

Hasta el momento, logró concretar tres incorporaciones de jerarquía para afrontar las competencias oficiales que iniciarán en el corto plaz: el club ya cerró las altas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, fortaleciendo sectores clave del mediocampo y la defensa lateral. Romaña sería la pieza que completaría el esquema defensivo pretendido por el Muñeco, que también ve con buenos ojos sumar a un delantero centro y tiene como gran debilidad por los costados a Sebastián Villa.

Los "refuerzos" de San Lorenzo con los que contará Damián Ayude

Por el lado del Ciclón, la situación de su mercado de pases es diferente debido a la crisis institucional y las próximas elecciones. Las novedades provienen, principalmente, de los préstamos del año 2025 que finalizaron con el inicio del año entrante. De esta manera, Damián Ayude recupera a varios futbolistas que deben reincorporarse a los entrenamientos del equipo.

Entre los regresos se destacan nombres como Nahuel Barrios, José Devecchi, Agustín Lamosa, Francisco Flores y Diego Calcaterra, que serán evaluados por el estratega. La lista de retornados a la institución se completa con los jugadores Jeremías James, Thiago Perugini y Simón Pérez.