River en San Martín de Los Andes: cómo sigue la pretemporada

El Millonario continúa la etapa más exigente de su preparación en el sur, antes de los primeros amistosos.

Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo en la llegada de River a San Martín de Los Andes. (Fotos: Fede Soto)

River ya se encuentra en San Martín de los Andes , donde realizará la etapa más exigente de su pretemporada 2026 . Tras completar su último entrenamiento en Buenos Aires , el plantel profesional arribó a la ciudad neuquina durante la madrugada del sábado y fue recibido por una multitud de hinchas que lo aguardó con banderas, cánticos y bengalas.

La delegación del “Millonario” , integrada por 33 futbolistas , trabajará en la Patagonia bajo la conducción de Marcelo Gallardo , en el marco de la planificación previa al inicio del Torneo Apertura, previsto para el fin de semana del 25 de enero .

El arribo se produjo pasada la medianoche, cuando el micro ingresó escoltado por efectivos policiales hasta el hotel Loi Suites Chapelco , alojamiento habitual del club en sus estadías de 2020, 2022 y 2024.

A pesar del cansancio del viaje, Gallardo y varios jugadores se acercaron a los simpatizantes para saludar, firmar camisetas y tomarse fotos, en una muestra del fuerte vínculo con la gente.

SMAndes_FedericoSoto Llegada River_DSC6470 Federico Soto

La permanencia en suelo neuquino será breve pero intensa, ya que River permanecerá allí hasta el viernes 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para continuar con su preparación.

En paralelo, el cuerpo técnico sumó una cara conocida: Marcelo Barovero se incorporó como entrenador de arqueros y ya comenzó a trabajar junto a Alberto Montes con Franco Armani, Ezequiel Centurión, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán.

Luego de la etapa en San Martín de los Andes, River se trasladará a Maldonado para disputar la Serie Río de la Plata. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico de Marcelo Daniel Gallardo se medirá el 11 de enero frente a Millonarios de Colombia, en un encuentro que se disputará desde las 21:00 horas. Será el primer amistoso del año para River, una oportunidad clave para empezar a observar el funcionamiento del equipo, probar variantes tácticas y darle minutos a los refuerzos y juveniles que integren el plantel profesional.

Casi una semana más tarde, el sábado 17 de enero, el “Millonario” volverá a salir a escena para enfrentar a Peñarol, uno de los históricos del fútbol uruguayo y rival habitual en encuentros de preparación. Este segundo amistoso asoma como una prueba de mayor exigencia, teniendo en cuenta la jerarquía del rival y la cercanía con el inicio de la competencia oficial.

SMAndes_FedericoSoto Llegada River_DSC6421

Ambos partidos se disputarán en el Campus de Maldonado, ubicado en Uruguay, un escenario moderno que cuenta con una capacidad para 22.000 espectadores y que suele ser elegido por equipos sudamericanos para realizar sus trabajos de pretemporada.

De esta manera, la banda de Núñez comienza a ajustar detalles futbolísticos y físicos con dos compromisos internacionales que marcarán el pulso de su puesta a punto, en la antesala de un calendario cargado de desafíos y objetivos ambiciosos.

Los jugadores de River que viajaron a la pretemporada en San Martín de los Andes

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime.