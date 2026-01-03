En 7 fotos, el colorido recibimiento de River en San Martín de los Andes

El plantel dirigido por Marcelo Gallardo llegó a última hora del viernes a la cordillera neuquina, donde realizará el trabajo de pretemporada.

Marcelo Gallardo y los hinchas de River en San Martín de los Andes / Fotos

El plantel de River arribó este viernes por la noche a San Martín de Los Andes , donde inicia este sábado parte física de la pretemporada, con miras a sus compromisos más importantes, el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El vuelo que trasladó al plantel “Millonario” se demoró, por lo que la delegación arribó cerca de las 23 al hotel Loi Suites Chapelco, donde la aguardaba una gran cantidad de hinchas.

Esta es la cuarta pretemporada que el conjunto comandado por Marcelo Gallardo realiza en San Martín de Los Andes, ya que anteriormente había estado en 2020, 2022 y 2024.

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta, ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a la ciudad de Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata, en la que se enfrentará a Millonarios de Colombia, el domingo 11, y tambipen a Peñarol de Montevideo, el sábado 17.

Para esta temporada 2026 que se iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.

El reportero gráfico de LM Neuquén, Federico Soto, captó el fervor millonario en la noche de San Martín de los Andes.

