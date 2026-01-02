River en San Martín de Los Andes: las mejores fotos

A pesar del inesperado retraso en el vuelo, la gente del Millonario esperó al plantel con bombos y banderas.

River viajó en la noche de este viernes a la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes donde iniciará la parte física de la pretemporada.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo arribó esta noche al aeropuerto Aviador Carlos Campos alrededor de las 21:00 , mientras que el traslado al hotel Loi Suites Chapelco se concretará inmediatamente después, donde se espera una gran cantidad de hinchas que organizaron un banderazo allí.

Por la tarde, el equipo de Núñez realizó su último entrenamiento en el River Camp del municipio bonaerense de Ezeiza y, cerca de las 21:00, emprendió su viaje hacia Neuquén .

Esta será la cuarta pretemporada que el conjunto comandado por Gallardo realiza en San Martín de Los Andes, ya que, anteriormente, estuvo en 2020, 2022 y 2024.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 23.09.44 Foto: Fede Soto.

Los futbolistas de River convocados a la pretemporada

River iniciará una nueva pretemporada este verano en San Martín de Los Andes, al igual que lo hizo en cuatro ocasiones anteriores bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. Aunque este ya es un hecho histórico para la región, se suma uno más: dos futbolistas del sur del país están entre los 33 convocados del plantel.

Se trata del Huevo Acuña y Ezequiel Centurión, quienes nacieron en Zapala, Neuquén y Cipolletti, Río Negro, respectivamente. El campeón del mundo con la Selección Argentina forma parte del plantel desde el 2024, mientras que el arquero es jugador del club desde 2022, aunque estuvo a préstamo entre 2024 y 2025 en Independiente Rivadavia de Mendoza, haciendo su retorno para el presente año.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 23.09.43 Foto: Fede Soto.

Todos los jugadores convocados

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González, Ulises Giménez.

Volantes: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón, Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Cristian Jaime.

El banderazo previsto para recibir a River

En paralelo, la Filial del Sur ya activó la organización del recibimiento y busca que el banderazo vuelva a ser una postal. La convocatoria propone cubrir los casi 10 kilómetros que separan el aeropuerto del hotel, con una consigna central: armar un corredor de banderas y colores del club en el tramo de Ruta 40 que une Chapelco con el complejo de alojamiento.

El comunicado convoca a los hinchas a llevar su bandera y refuerza un pedido clave que también aparece del lado de las autoridades: no usar pirotecnia, no arrojar basura y no prender fuego. El ritual no sería una novedad: la filial recuerda que ya se repitió en 2020, 2022 y 2025, otras ocasiones en las que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo eligió San Martín de los Andes para su puesta a punto.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 23.09.40 (2) Foto: Fede Soto.

Esta vez, la pretemporada en la ciudad incluirá una parte especialmente intensa de preparación que se extenderá durante seis días en el Camp, con actividades físicas que, además del trabajo futbolístico, suelen contemplar opciones como trekking o mountain bike, valoradas por el cuerpo técnico por su aporte a la cohesión del grupo.

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a la ciudad de Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata donde enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22 horas.

Para esta temporada 2026 que se iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Anibal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.

Moreno arribó a River proveniente de Palmeiras por 7 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029. El Millonario compró la totalidad de la ficha del mediocampista que en Argentina jugó en Newell´s Old Boys de Rosario y Racing.

Por su parte, Fausto Vera llega a River a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro, con cargo de 500 mil dólares y con una opción de compra de 4 millones de dólares.