River prepara su llegada a San Martín de los Andes: banderazo histórico y operativo policial

River ya tiene fecha y plan para desembarcar en San Martín de los Andes y el arribo promete ser tan multitudinario como controlado . La llegada del plantel está prevista para el viernes por la noche y, alrededor de ese momento, la ciudad se prepara para dos escenas en simultáneo: por un lado, un operativo de seguridad con participación de fuerzas federales, provinciales y municipales; por el otro, un banderazo que busca armar un “pasillo rojo y blanco” desde el aeropuerto hasta el hotel donde se alojará el equipo durante la pretemporada.

El operativo, basado en experiencias similares realizadas en años anteriores con resultados positivos, se ajustará a los horarios concretos del vuelo y a una concurrencia estimada en niveles parecidos a los del año pasado.

La coordinación general quedará a cargo de la Policía de Neuquén , con el apoyo de móviles y efectivos del resto de las instituciones. La prioridad estará puesta en el recorrido que va desde el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) hasta el Chapelco Golf, el complejo donde se hospedará River.

Para garantizar el traslado del micro y, al mismo tiempo, cuidar a hinchas, vecinos y quienes circulen por la zona, se prevén puestos fijos de control, presencia preventiva a lo largo de todo el trayecto y un acompañamiento del micro con móviles policiales.

La Ruta Nacional 40 se cortará por completo únicamente durante el paso del micro, ya entrada la noche. Antes y después de ese momento, la idea es sostener vallados en los sectores de mayor concurrencia para ordenar la circulación y evitar acercamientos peligrosos a la calzada.

Banderazo histórico para recibir a River en San Martín de Los Andes

En paralelo, la Filial del Sur ya activó la organización del recibimiento y busca que el banderazo vuelva a ser una postal. La convocatoria propone cubrir los casi 10 kilómetros que separan el aeropuerto del hotel, con una consigna central: armar un corredor de banderas y colores del club en el tramo de Ruta 40 que une Chapelco con el complejo de alojamiento.

El comunicado convoca a los hinchas a llevar su bandera y refuerza un pedido clave que también aparece del lado de las autoridades: no usar pirotecnia, no arrojar basura y no prender fuego. El ritual no sería una novedad: la filial recuerda que ya se repitió en 2020, 2022 y 2025, otras ocasiones en las que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo eligió San Martín de los Andes para su puesta a punto.

Esta vez, la pretemporada en la ciudad incluirá una parte especialmente intensa de preparación que se extenderá durante seis días en el Camp, con actividades físicas que, además del trabajo futbolístico, suelen contemplar opciones como trekking o mountain bike, valoradas por el cuerpo técnico por su aporte a la cohesión del grupo.

river en san martin de los andes

En ese marco, uno de los grandes atractivos del banderazo es la posibilidad de que vuelva a aparecer la bandera “king size” de River, de 300 metros de largo, en un punto emblemático como el lago Lácar, tal como se vio en recibimientos anteriores. Justamente por la magnitud de la convocatoria, se analiza la instalación de un vallado perimetral que impida que la gente se acerque de forma peligrosa a la ruta, con la salvedad de un tramo final donde se prevé algo especial en los últimos 200 metros.

El cierre del operativo, tanto desde Protección Civil como desde Seguridad Ciudadana, vuelve a apoyarse en advertencias concretas: respetar normas de tránsito e indicaciones del personal en los controles, mantener ordenado el movimiento peatonal y evitar conductas que puedan derivar en incidentes. Además, el Municipio recordó que siguen vigentes la Ordenanza Municipal 1031/92 y la Ley Provincial 2.833, que prohíben durante todo el año la utilización, tenencia, fabricación, exhibición y comercialización de pirotecnia, con sanciones y multas para quienes incumplan.