¿Se va a River? Qué dijo el presidente de Independiente Rivadavia sobre el futuro de Sebastián Villa

Daniel Vila, presidente del club mendocino, se refirió a las negociaciones con otros clubes para transferirlo.

Sebastián Villa fue uno de los pilare fundamentales para que Independiente Rivadavia de Mendoza tenga un buen desempeño en la primera división durante 2025, año en el que cosechó el título de Copa Argentina luego de vencer a Argentinos Juniors en la final. Ya en el 2026, el jugador tiene la mirada afuera de la institución y en el club saben que las ofertas serán concretas.

Daniel Vila , presidente del club mendocino, se refirió al futuro del jugador luego de la temporada. "Hay ofertas por el jugador. Todavía el libro de pases no está abierto, pero hay ofertas y conversaciones avanzadas . Sabemos que Villa se iba a ir. Es parte del compromiso que asumimos con él en julio de este año. Así nos comprometimos y vamos a cumplir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027", soltó en diálogo con radio Splendid 990.

Por otra parte contó cómo impactará su salida: "Le va a hacer bien salir de Independiente, y a Independiente le va a hacer bien que Villa salga".

¿RIVER llamó a INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA por el pase de SEBASTIAN VILLA? La respuesta de DANIEL VILA en 990 Sport — Splendid AM 990 (@splendidam990) December 31, 2025

En medio de las preguntas se recordó el llamativo posteo de Juan Fernando Quintero junto a él y la frase "te veo pronto hermano", despertando un sinfín de teorías. Ante esto, el presidente contó si River es uno de los interesados en el delantero que jugó en Boca: "De varios clubes han llamado. No voy a decir de quiénes porque es un tema de confidencialidad. No puedo decir ni que sí ni que no. Es parte de la negociación. Se tiene que manejar con mucha discreción si uno quiere que las operaciones se cierren"

La dirigencia de River cerró la continuidad de un jugador a pedido de Gallardo

Marcelo Gallardo tendrá esta temporada a uno de los mediocampistas que pidió para seguir en River. La dirigencia del Millonario arregló la continuidad de Giuliano Galoppo para el 2026. La negociación con el San Pablo incluyó a dos jugadores que pasarán a formar parte de la institución brasilera.

Galoppo llegó a River a principio del 2025 en condición de cedido. Tenía una cláusula que se activaba sola -para la compra de su pase- si se cubría una cantidad de requisitos puestos por San Pablo. A pesar de no cumplir esas estipulaciones, la institución Millonaria comenzó las tratativas para mantenerlo en el plantel, a pedido de Marcelo Gallardo.

Negociado de forma definitiva com o River Plate, da Argentina, Galoppo chegou ao Tricolor em 2022 e defendeu o clube até o início de 2025, quando foi emprestado ao time de Buenos Aires.



Pelo São Paulo, o jogador conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 31, 2025

Cómo fue la negociación entre River y San Pablo

En medio de una fuerte renovación del plantel, llevada a cabo por Marcelo Gallardo, que incluye la salida de nombres fuertes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Miguel Ángel Borja, el entrenador pidió contar con Galoppo para la temporada 2026.

River también se encuentra en un cambio de dirigencia, con la asunción de Stéfano Di Carlo como presidente, supliendo a Jorge Brito, y estableciendo una política de menor gasto para los refuerzos.

Con esto en la mira, River tenía algo a favor para negociar por Galoppo, que era la cesión de Gonzalo Tapia y Enzo Díaz al San Pablo. Esos dos jugadores no serían tenidos en cuenta por Gallardo, y sirvieron para cerrar el traspaso del mediocampista.

Enzo Días tenía una cláusula parecida a la de Galoppo, y al cumplirse los objetivos se terminó ejecutando el pase. Por el lado de Tapia, su buen rendimiento en la temporada terminó convenciendo a los brasileros de adquirir al futbolista.