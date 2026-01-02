Se retrasó el vuelo de River a San Martín de Los Andes: nuevo horario de llegada

El plantel Millonario sufrió un imprevisto y el arribo a la ciudad será más tarde de lo que estaba estipulado.

El vuelo de River rumbo a San Martín de los Andes sufrió una demora: la salida prevista para las 19 desde Buenos Aires se reprogramó para las 21 , y el arribo se estima cerca de las 23 .

La modificación, ajena al club y en medio de retrasos generalizados en la operatoria aérea, obligó al CARP a ajustar la logística de la primera jornada del año. El plantel, que se concentró desde la mañana en el Camp y realizó allí el primer entrenamiento de 2026 , cenará en el predio antes de viajar.

Ese cambio impactó también en la agenda en destino: quedó cancelada la cena que estaba prevista en el Loi Suites Chapelco , el hotel donde se hospedará la delegación en la Patagonia. Con la llegada tardía, la planificación se reorganizó para que, una vez aterrizados, el grupo vaya directo a descansar y encare al día siguiente el inicio del tramo más exigente de la pretemporada .

Esta será la cuarta pretemporada que el conjunto comandado por Gallardo realiza en San Martín de Los Andes, ya que, anteriormente, estuvo en 2020, 2022 y 2024.

river plate sma

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a la ciudad de Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata donde enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22 horas.

Para esta temporada 2026 que se iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Anibal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.

Moreno arribó a River proveniente de Palmeiras por 7 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029. El Millonario compró la totalidad de la ficha del mediocampista que en Argentina jugó en Newell´s Old Boys de Rosario y Racing.

Por su parte, Fausto Vera llega a River a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro, con cargo de 500 mil dólares y con una opción de compra de 4 millones de dólares.

El banderazo previsto para recibir a River

En paralelo, la Filial del Sur ya activó la organización del recibimiento y busca que el banderazo vuelva a ser una postal. La convocatoria propone cubrir los casi 10 kilómetros que separan el aeropuerto del hotel, con una consigna central: armar un corredor de banderas y colores del club en el tramo de Ruta 40 que une Chapelco con el complejo de alojamiento.

El comunicado convoca a los hinchas a llevar su bandera y refuerza un pedido clave que también aparece del lado de las autoridades: no usar pirotecnia, no arrojar basura y no prender fuego. El ritual no sería una novedad: la filial recuerda que ya se repitió en 2020, 2022 y 2025, otras ocasiones en las que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo eligió San Martín de los Andes para su puesta a punto.

Esta vez, la pretemporada en la ciudad incluirá una parte especialmente intensa de preparación que se extenderá durante seis días en el Camp, con actividades físicas que, además del trabajo futbolístico, suelen contemplar opciones como trekking o mountain bike, valoradas por el cuerpo técnico por su aporte a la cohesión del grupo.