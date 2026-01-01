La dirigencia de River cerró la continuidad de un jugador a pedido de Gallardo

Un mediocampista del Millonario seguirá en el club en la temporada 2026 tras una negociación que incluyó a otros dos futbolistas.

La dirigencia de River arregló la continuidad de un refuerzo clave para Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo tendrá esta temporada a uno de los mediocampistas que pidió para seguir en River . La dirigencia del Millonario arregló la continuidad de Giuliano Galoppo para el 2026. La negociación con el San Pablo incluyó a dos jugadores que pasarán a formar parte de la institución brasilera.

Galoppo llegó a River a principio del 2025 en condición de cedido . Tenía una cláusula que se activaba sola -para la compra de su pase- si se cubría una cantidad de requisitos puestos por San Pablo. A pesar de no cumplir esas estipulaciones, la institución Millonaria comenzó las tratativas para mantenerlo en el plantel, a pedido de Marcelo Gallardo.

En medio de una fuerte renovación del plantel , llevada a cabo por Marcelo Gallardo, que incluye la salida de nombres fuertes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Miguel Ángel Borja, el entrenador pidió contar con Galoppo para la temporada 2026.

Negociado de forma definitiva com o River Plate, da Argentina, Galoppo chegou ao Tricolor em 2022 e defendeu o clube até o início de 2025, quando foi emprestado ao time de Buenos Aires. Pelo São Paulo, o jogador conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024.

River también se encuentra en un cambio de dirigencia, con la asunción de Stéfano Di Carlo como presidente, supliendo a Jorge Brito, y estableciendo una política de menor gasto para los refuerzos.

Con esto en la mira, River tenía algo a favor para negociar por Galoppo, que era la cesión de Gonzalo Tapia y Enzo Díaz al San Pablo. Esos dos jugadores no serían tenidos en cuenta por Gallardo, y sirvieron para cerrar el traspaso del mediocampista.

Enzo Días tenía una cláusula parecida a la de Galoppo, y al cumplirse los objetivos se terminó ejecutando el pase. Por el lado de Tapia, su buen rendimiento en la temporada terminó convenciendo a los brasileros de adquirir al futbolista.

#River y #SâoPaulo LLEGARON a un ACUERDO en las NEGOCIACIONES por la CONTINUIDAD de Giuliano Galoppo y las SALIDAS Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.



— Agustín (@aguscora26) December 31, 2025

En la negociación, San Pablo se queda con el 60% de los pases de Tapia y Díaz (firman hasta 2029 y 2028 respectivamente), a cambio del 50% del pase de Galoppo. Según información, las cifras oficiales se mantienen en secreto por pedido del Millonario.

River, muy cerca de cerrar a un lateral izquierdo

River está a un paso de cerrar la llegada del uruguayo Matías Viña y el entrenador Marcelo Gallardo sumará un lateral izquierdo con recorrido internacional para la temporada 2026.

Viña, de 28 años y actual campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, arribará a la Argentina en los próximos días para someterse a la revisión médica y luego incorporarse a la pretemporada que el plantel realiza en San Martín de los Andes, donde River permanecerá hasta el 9 de enero.

La operación se encamina como un préstamo desde el conjunto de Río de Janeiro, con una opción de compra incluida, aunque en Núñez no descartan que deba abonarse un cargo adicional por la cesión del defensor.

Matías Viña le dio el SÍ a River.



El recibió el de Marcelo Gallardo y le manifestó sus ganas de ponerse la camiseta del millonario.



Se negocia con Flamengo el monto de la opción de compra de la cesión hasta Diciembre 2026
— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 1, 2026

En paralelo a la negociación entre clubes, River ya acordó las condiciones contractuales con el futbolista, que espera el visto bueno final para ponerse a disposición del cuerpo técnico junto a Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Viña llegó a Flamengo en enero de 2024 a cambio de ocho millones de euros y en su primera temporada disputó 22 partidos, mientras que en el año en curso tuvo una participación limitada (tras una lesión en su rodilla): jugó apenas 10 encuentros de los 78 del equipo, fue titular en solo tres y acumuló 342 minutos.