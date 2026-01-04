River se entrena fuerte en San Martín de los Andes y metió su tercer refuerzo del verano

El domingo comenzó con buenas noticias para River . Mientras el plantel del Muñeco Gallardo transita su segunda jornada de entrenamientos en San Martín de los Andes , la directiva cerró a su tercer refuerzo del mercado de pases de verano, luego de las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno .

Se trata de un futbolista por el cual la dirigencia estuvo negociando varios días y que llega para ser alternativa del zapalino Marcos Acuña . Luego de la salida de Milton Casco , el Millo buscaba un lateral izquierdo que también le permita al Huevo jugar como volante izquierdo y finalmente lo consiguió.

El club de Núñez sondeó por varios nombres en este pueste Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabei fueron los algunos apuntados. Sin embargo, por ninguno de los cuatro hubo mayores avances, sobre todo por las pretensiones de sus respectivos clubes. A partir de allí, los ojos se posaron en Brasil.

Según informaron los periodistas que cubren el día a día de River, el uruguayo Matías Viña llegará a préstamo con obligación de compra del 50% si se cumplen los objetivos que se acordarán en el contrato. El monto que la Banda le abonará ahora a Flamengo es de 500 mil dólares, una suma bastante baja considerando que se trata de un jugador de selección.

Además el Millo tiene opción de compra por la mitad restante del pase del uruguayo.

Poca continuidad pero de calidad

Viña apenas jugó para el Flamengo en 2025.

matías viña

La primera parte del año estuvo recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y de una fractura en la tibia y los meniscos que sufrió ante el Palmeiras en agosto del 2024. Luego de nueve meses de recuperación, retornó a las canchas, pero con sus competidores en el puesto, Alex Sandro y Ayrton Lucas, en mejor estado de forma. Jugó sólo 10 partidos y un total de 342 minutos.

El dato común que evidencia una notable mejora en la política de incorporaciones de River para este mercado es que por mucho menos dinero que otros años pudo incorporar jugadores del fútbol de Brasil, una liga que tiene mucho más presupuesto y nivel futbolístico que la de Argentina.

River y su cuarta pretemporada en San Martín

El plantel del Millo se entrena a las órdenes de Gallardo y su cuerpo técnico en las dos canchas que el predio Chapelco Golf & Resort le cedió para trabajar. La delegación se hospeda en el hotel que está emplazada en el mismo complejo, que incluye una cancha de golf de nivel internacional, restaurantes y casas particulares.

Embed Acción en San Martín de los Andes. #River2026 pic.twitter.com/GZUJ2fhxeK — River Plate (@RiverPlate) January 4, 2026

A través de sus redes sociales, el club mostró las primeras imágenes en fotos y videos donde se ve al Muñeco dando órdenes y a los futbolistas realizando movimientos.

Entre los que más salen en el último video subido este domingo, está el cipoleño Ezequiel Centurión, quien regresó desde Independiente Rivadavia para ser alternativa de Franco Armani nuevamente.