River le ganó a Universidad Católica y Demichelis habló de la crisis

¡GOLAZO DE BARCO! Esequiel hizo un jugadón y definió al primer palo para el 1-0 de River contra la U. Católica en San Nicolás.



Mirá el #DesafíoInternacional por #StarPlusLA pic.twitter.com/5b76FkbO0F — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2023

Martín Demichelis no escapó a la polémica

Según trascendió, el entrenador de River tuvo un cortocircuito con los principales referentes del plantel luego de mantener una reunión en ‘off’ con periodistas en la que dio nombres propios de jugadores con los que no estaba conforme, tras la eliminación por Copa Libertadores ante Internacional de Brasil.

En conferencia de prensa, Demichelis respondió: “Puertas adentro, en el River Camp convivimos dentro de una armonía que nos hace fuertes, diferentes y nada nos va a desestabilizar. Vamos a seguir en la búsqueda de lo que fuimos, con un grandísimo plantel".

"Se los digo siempre a mis más cercanos: no sé por dónde vienen las balas porque no me pongo a escuchar, ni leer ni mirar. Me concentro en levantarme feliz por ser el DT de River, por armar los mejores entrenamientos. Los exijo y ellos responden porque son demasiado competitivos", agregó el DT.

"NO TENGO A LOS GRANDES PARA QUE MANEJEN EL VESTUARIO, LOS TENGO PARA QUE JUEGUEN PORQUE SON EXTREMADAMENTE COMPETITIVOS" Martín Demichelis sobre los dichos sobre el plantel durante la semana.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/CuKdXtcfht — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2023

Sobre el rol de los referentes, el ex Bayer Múnich sentenció: "En la última etapa, de los cinco jugadores que más jugaron fueron Armani con 37 años, después Milton con 35, Nacho con 33, Enzo Díaz y Enzo Pérez fue el quinto, con 37. No tengo a los grandes para que manejen un vestuario, los tengo para usarlos porque son extremadamente competitivos. En la semana hubo un torneo de futbol-tenis y el trío campeón fue Milton, Maidana y Enzo. El que se entrena bien, juega. No les tengo miedo a los DNI".

Finalmente, Martín Demichelis cerró sus declaraciones con la gran deuda que mantiene su equipo: los partidos de visitante. "Los análisis los hacemos puertas adentro. No hay que ser desmedidos en la victoria desde la euforia ni demasiado dramáticos. Pero sabemos que estamos en deuda de visitante y tenemos que hacerlo mejor. Hay que ir en la búsqueda del triunfo en todas las canchas", concluyó.