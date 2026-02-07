River pierde ante Tigre en el Monumental

El Millonario, que se encuentra invicto en el Torneo Apertura, juega de local ante su gente contra el Matador.

El invicto River busca recuperar el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura cuando reciba, este sábado, al escolta Tigre por la cuarta fecha.

El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 20 horas del sábado y tendrá el arbitraje principal de Sebastián Zunino , mientras que en el VAR estará Yamil Possi. Además, la transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN Premium.

A los 5 minutos del primer tiempo, en la primera acción de peligro del juego, Tigre logró abrir el marcador con un remate de Tiago Serrago , que se desvió en Matías Viña . El futbolista, que hizo inferiores en el Millonario -y su pase aún pertenece a la institución- pidió perdón frente a la hinchada.

LEY DEL EX EN EL MÁS MONUMENTAL: Serrago, quien hizo Inferiores en River y su pase pertenece al Millonario, marcó el 1-0 de Tigre en la fecha 4 de la Zona B del #TorneoApertura.



Minutos más tarde, a los 16', llegaría una contra letal. Tras una recuperación de David Romero, Ignacio Russo condujo el contraataque y asistió al propio Romero que definió de forma sublime en el mano a mano contra Santiago Beltrán.

Las formaciones de River y Tigre

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.