River: ¿qué jugador hace reír a Demichelis?

¿Se abre la puerta para que Miguel Borja sea titular este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes? A diferencia del miércoles, que el panorama parecía sombrío, en la tarde del jueves el Colibrí dio muestras de que las cosas fueron mejorando a punto tal que estuvo trotando alrededor de la cancha y realizó algunos ejercicios con la pelota. No es una confirmación, naturalmente, está lejos de serlo todavía. Sin embargo, es claramente una buena noticia para Martín Demichelis .

No es la única para el entrenador de River porque junto con el goleador colombiano también hizo trabajos con pelota y ejercicios físicos el chileno Paulo Díaz , otro titular que por el momento está en duda para el superclásico aunque mostró mejoría en las últimas horas.

Estas dos novedades dejan como principal expectativa el hecho de que aguardarán por la presencia de los jugadores hasta último momento. Incluso, es muy probable que el sábado ambos futbolistas se suban al avión rumbo a la provincia de Córdoba más allá de que no se sepa al 100% si estarán aptos para jugar el superclásico contra Boca, a partir de las 15.30 de este domingo.

Las variantes que maneja Micho

El entrenador, igualmente, avanza con las dos alternativas que viene probando en los últimos días si no llegasen a estar estas dos piezas clave para su equipo. Por lo pronto, el que continúa moviéndose como titular ante la ausencia de Paulo Díaz es el joven Daniel Zabala, quien en caso de ser titular estaría teniendo su primer superclásico.

A Demichelis le gusta mucho, no solo por la jerarquía que muestra cada vez que juega, sino también por la personalidad que tiene, por lo que estima que no le pesará jugar este partido definitorio frente a Boca. Por el lado del colombiano, en caso de que no llegue en condiciones al domingo, la apuesta será a un jugador más curtido como Facundo Colidio.

colidio.jpg

¿Cómo formaría River, entonces? Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz o Daniel Zabala, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández; Claudio Echeverri; Pablo Solari o Facundo Colidio, Miguel Borja o Facundo Colidio.

De todos modos, en el mundo River no bajan la posibilidad de que Demichelis meta una sorpresa para el súper: el ingreso del juvenil Franco Mastantuono. Si bien el DT no dio pistas concretas de este ingreso, una posibilidad que maneja es hacerle un lugar al pibe por Nacho Fernández: menos experiencia, claro, pero un estilo similar aunque con más dinámica. Básicamente, una buena sociedad con el Diablito Echeverri y la posibilidad de romper líneas con cambio de ritmo y gambeta.