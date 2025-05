River se ilusiona con el regreso de Juanfer Quintero para el Mundial de Clubes: qué dijo

Pero, también es inevitable pensar en las palabras que expresaron los hinchas de Racing en las redes sociales; sobre todo, los insultos para un jugador que no cumplió con su palabra y el pacto de caballeros con la dirigencia de la “Academia”.

¿JUGARÁ JUANFER EL MUNDIAL DE CLUBES CON RIVER? pic.twitter.com/5UFvnYbhn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2025

El próximo compromiso de River es justamente por el Mundial de Clubes. El debut será en Seattle, ante Urawa Red Diamonds de Japón, el próximo martes 17 de junio a las 17 horas de la Argentina.

Fixture de River en el Mundial de Clubes 2025

Martes 17 de junio: River vs. Urawa Red Diamonds, 17:00 (ARG). Estadio: Seattle

River vs. Urawa Red Diamonds, 17:00 (ARG). Estadio: Seattle Sábado 21 de junio: River vs. Monterrey, 23:00 (ARG). Estadio: Los Ángeles

River vs. Monterrey, 23:00 (ARG). Estadio: Los Ángeles Miércoles 25 de junio: Inter vs. River, 23:00 (ARG). Estadio: Seattle

Un ídolo de River fue duro con el equipo de Marcelo Gallardo

El histórico mediocampista de River, Ariel Ortega, se refirió al rendimiento de los últimos partidos del conjunto millonario y lanzó una dura crítica al equipo. “Va a tener que mejorar muchísimo”, reflexionó.

En declaraciones televisivas, “El Burrito” analizó la eliminación de los dirigidos por Marcelo Gallardo en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol frente a Platense por la vía de los penales, luego de reconocer el gran desempeño mostrado en el Superclásico.

"Después de haber jugado tan bien contra Boca, un hermoso partido, tuvo dos buenos y con Platense no jugó bien. No pateó al arco. No era el equipo que venía jugando y por eso lo perdió", comenzó el volante ofensivo.

Asimismo, señaló al campeonato local, que tendrá la definición el próximo domingo en el duelo entre Platense y Huracán, como “muy ganable”. Y continuó: "Todos sabemos que Platense juega de esa forma y venía bien, pero River tenía que hacer un partido bueno y ganar para pasar", haciendo referencia al cruce a la eliminación frente al “Calamar”.

No obstante, Ortega hizo hincapié en el segundo semestre que se le viene a la “Banda” con la Copa Libertadores -ya clasificado a los octavos de final como primero del Grupo B- y el Mundial de Clubes 2025 como los certámenes destacados en los que el “Millo” deberá darle prioridad.

“La Copa es todo y ahora empieza lo mejor, que es el mata-mata. Pero se viene un torneo muy lindo y muy importante para River también", concluyó.

En el certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el mes de junio y julio, River compartirá la Zona E del certamen junto al Inter de Italia, Monterrey de México y Urawa Red Diamonds de Japón.