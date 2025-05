Se filtró cómo será la nueva camiseta de River y ya causó polémica por un detalle

Tras el empate de River y Universitario de Perú , por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, una noticia paralela captó la atención de los hinchas millonarios: se filtraron imágenes de lo que sería la nueva camiseta suplente para la temporada 2025/26, y su diseño no pasó desapercibido.

El diseño incluye además otros detalles cargados de significado. La camiseta contaría con una franja horizontal en los colores tradicionales del club debajo de las mangas, un cuello blanco y las clásicas tres tiras de Adidas en los laterales también en blanco. En la parte superior de la espalda, sobre fondo negro, aparecería la inscripción "River Plate", replicando exactamente la tipografía que figuraba en el mencionado globo que surcó el cielo del Monumental hace medio siglo.

River 2.jpg La historia detrás de la nueva camiseta de River

River apuesta a una camiseta homenaje del Metropolitano de 1975

Según se adelantó, el conjunto se completaría con shorts rojos y medias negras. Aún no hay una fecha confirmada para su presentación oficial, pero desde el entorno del club se especula con que podría estrenarse a principios de septiembre, coincidiendo con la etapa definitoria de la Copa de la Liga y como parte de las acciones conmemorativas por los 50 años del título.

Vale recordar que el campeonato Metropolitano 1975 fue especial por varias razones. No solo significó el fin de una larga racha sin títulos, sino que también quedó en la memoria colectiva porque la consagración se dio en una situación muy particular: los jugadores profesionales no disputaron el partido consagratorio debido a una huelga impulsada por Futbolistas Argentinos Agremiados. En su lugar, un equipo integrado por juveniles venció a Argentinos Juniors en el estadio de Vélez y aseguró el campeonato.