River va con todo y empata ante Independiente Santa Fe
El Millonario disputa un partido crucial por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida salió 0 a 0.
River recibe este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia, en medio de un muy flojo semestre, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental y se podrá ver a través de DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.
River salió decidido en el Monumental y tuvo dos chances claras en pocos minutos. Primero, Driussi capturó un rechazo dentro del área, controló de pecho y remató por arriba del travesaño. Después, en una buena jugada colectiva por derecha, volvió a quedar de frente al arco, pero definió mordido y la pelota salió al lado del palo.
El local siguió empujando y generó otra situación importante con la sociedad entre Montiel y Correa. El lateral apareció con ventaja y habilitó al delantero, que aprovechó el espacio para sacar un remate bajo contra el poste. Fue un arranque muy intenso del equipo de Núñez, que mostró decisión para ir a buscar la clasificación desde el inicio.
Las formaciones de River e Independiente Santa Fe
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Dani Torres, Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
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