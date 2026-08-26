Deportes La Mañana River Plate River va con todo y empata ante Independiente Santa Fe

River viene de empatar en Colombia.

River recibe este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia, en medio de un muy flojo semestre, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental y se podrá ver a través de DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

River salió decidido en el Monumental y tuvo dos chances claras en pocos minutos. Primero, Driussi capturó un rechazo dentro del área, controló de pecho y remató por arriba del travesaño. Después, en una buena jugada colectiva por derecha, volvió a quedar de frente al arco, pero definió mordido y la pelota salió al lado del palo.