Robin Van Persie puso en primera a su hijo y mete golazos como él

Tiene 19 años y juega en el Feyenord. Metió uno de taco y el otro con una pirueta en el partido contra el Sparta Rotterdam.

Uno de los delanteros icónicos de las décadas del 2000 y 2010 fue Robin Van Persie. El neerlandés hoy tiene 42 años, es técnico del Feyenord y tiene a su hijo, Shaqueel, como uno de sus jugadores en la primera división de Países Bajos. El último fin de semana, el pibe de 19 años le hizo honor a su padre con dos golazos que tranquilamente podrían ser parte de un compilados de jugadas de hace dos décadas.

La particularidad es que, además, fue el mismo Robin quien lo puso en primera.

El domingo, ingresó a los 15' del segundo tiempo cuando Feyenord caía 2 a 0 en casa, pero su influencia se notó recién en el final.

Su equipo perdía 3 a 1 por la fecha 19 y el joven delantero fue el responsable de la remontada. Primero metió un taco fenomenal cuando iban 42' del segundo tiempo para marcar el descuento y meter a su equipo en partido.

Al minuto siguiente ensayó una especie de tijera/chilena para estampar el empate y desatar la alegría de su familia, que estaba en las tribunas.

Embed Shaqueel van Persie redde Feyenoord én zijn vader bijna van een nederlaag pic.twitter.com/51S9r9cuCe — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2026

Pese al doblete de Van Persie Jr, Feyenord terminó perdiendo en un partido increíble porque cuando iban tres minutos de adición Joshua Kitolano, que había metido el primero de su equipo, estableció el 4 a 3 definitivo para el Sparta.

La campaña de Robin y sus dirigidos no es mala, porque está segundo en la tabla de la "Eredivisie" 2025/2026 con 36 unidades, pero está a 16 puntos del cómodo líder que es PSV Eindhoven (52) y dos por encima del histórico Ajax (34).

El torneo de primera en Países Bajos tiene 34 fechas porque son 18 equipos que juegan en formato de liga ida y vuelta.

Un delantero icónico que supo hacer golazos

Robin tuvo momentos brillantes en Arsenal y en la selección holandesa. Zurdo, goleador y con mucha técnica, no necesitó lograr grandes títulos como otros futbolistas para quedar en la historia.

Uno de los tantos más recordados de su carrera fue en Brasil 2014, cuando el marcó de cabeza a España en la fase de grupos, donde su combinado goleó 5 a 1.

Debutó siendo muy joven en el Feyenord, al igual que su hijo dos décadas más tarde. También tuvo un paso importante por Manchester United y jugó en el Fenerbahçe de Turquía.

En 2019 se retiró del fútbol profesional en el mismo club donde había debutado 15 años antes.

Su hijo nació en Londres cuando él estaba en el Arsenal, pero el joven es de nacionalidad neerlandesa, por lo cual está en condiciones de ser convocado a la misma selección en la que jugó el padre.