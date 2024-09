¿Robo? Las polémicas que quedaron del partido de Boca contra Rosario Central

En La Bombonera no faltaron las polémicas durante el ajustado partido que terminó decretando la victoria 2-1 de Boca sobre Rosario Central bajo una lluvia intensa que no dio tregua sobre el verde césped del mítico estadio. Ajustado, peleado, y con polémicas que también llovieron durante los 90 minutos.

Más tarde, en la segunda etapa, el elenco de Rosario reclamó un penal previo al tanto de tiro libre Jaminton Campaz que tampoco fue considerado para sancionarlo. Es que Marcos Rojo generó una jugada confusa tras haberle dado un topetazo al delantero Marco Rúben.

Para ponerle el moño a una noche caótica de Baliño, Central reclamó un penal no sancionado que podría haber significado el empate agónico ante Boca que bajó el rendimiento notablemente en la segunda etapa y se sometió al ataque del Canalla, motivado por el descuento. Es que en un avance del Canalla cuando faltaban segundos para el final del partido, Enzo Copetti recibió una dura patada de Luis Advíncula, que podría haber sido sancionada como penal.

"Se vio muy clarito, lo vio todo el mundo. Desde el banco lo vieron todos mis compañeros, pero no me voy a poner a juzgar de la manera que ellos lo hacen. No iba a gastar energías peleando con algo que no iba a llegar a nada", declaró Copetti tras el partido.

El enojo de Diego Martínez tras la victoria con Rosario Central

Boca consiguió la deseada y buscada victoria este sábado ante Rosario Central en La Bombonera debajo de una lluvia constante durante un partido que se cerró con polémica por situaciones de juego donde el arbitraje no tomó medidas y generó el enojo del elenco visitante. Más allá de los tres puntos conseguidos, el xeneize se fue preocupado por la lesión de Sergio Romero.

Rápidamente el equipo de Diego Martínez consiguió ponerse en ventaja y en tan solo 20 minutos de juego se puso en ventaja por dos goles a favor y con una primera etapa donde logró dominar en los primeros minutos ante un Central desordenado, característica que dejó atrás con el paso de los minutos y logró emparejar el juego. En la segunda etapa logró poner en jaque el juego del elenco de La Ribera, que se preocupó por la lesión de Romero.

Es que el arquero fue reemplazado a falta de 10 minutos por una lesión tras un choque con el delantero Enzo Copetti. En su lugar ingresó el joven Leandro Brey. En conferencia de prensa tras la ajustada victoria 2-1, el entrenador Martínez se refirió a la lesión de Romero y se molestó con los periodistas presentes que consultaron por el estado del arquero.

"Está bien, adolorido del hombro. Habrá que hacerle los estudios para poder evaluarlo”, dijo el entrenador frente a la prensa. Pero, minutos más tarde, volvió a ser preguntado y fue contundente con su respuesta: “Está bien Chiquito. Como le dije a tu compañera, terminó dolorido y se le van a hacer los estudios”.

Y sumó Martínez: “Tanto la de Sergio (Romero) como la de Marcos (Rojo) fueron obligados porque Marcos empezó a cargarse del isquio y, para mantener el sistema, lo cambiamos y pusimos a Gary, como lo hizo en Estudiantes”.