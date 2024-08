Rodrigo De Paul contó cuál fue el DT que lo "engañó" en su llegada a Europa

image.png

La anécdota de Rodrigo De Paul de su llegada a Europa

La carrera de Rodrigo De Paul arrancó en el verano del 2013 cuando debutó con Racing en donde tuvo una gran temporada brillando en la Academia, lo que le permitió rápidamente ser visto desde Europa.

Al viejo continente llegó de la mano del Valencia cuando apenas tenía 18 años y estaba Juan Antonio Pizzi como entrenador, por lo menos hasta que pisó el hotel de concentración a su llegada. La historia se remonta a la temporada 2014-15, con un joven mediocampista que acababa de salir de Racing, donde era capitán, para lucir la camiseta número 20 del equipo que tenía a cuatro compatriotas: Pablo Piatti, Bruno Zuculini, Nicolás Otamendi y Lucas Orban.

image.png

En ese contexto, el mediocampista contó lo que le pasó en aquel momento: "Me pasó todo muy rápido. Pizzi me llama y me dice: ‘Voy a armar un equipo alrededor tuyo’. Ahí dije: ‘Es la mía, me voy’. El día que llego, entro al hotel, sale Pizzi con las valijas y me dice: ‘Me echaron’. No lo podía creer. Valencia me había comprado ya", lo que inmediatamente provocó la risa de todos los presentes.

Cómo fue el debut de Rodrigo De Paul con el Valencia

En ese momento fue Nuno Espírito Santo el elegido para reemplazar al argentino en el cargo de DT, pero el debut del Motorsito fue tan insólito como el de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Hungría.

Embed - #NADIEDICENADA | RODRI DE PAUL: "MI INFANCIA FUE LINDA POR LA PELOTA" Y ¿MOMI LE ESCRIBE UN POEMA?

"El primer partido estaba en el banco, entro 40 segundos y me echaron. Pegué un codazo parecido al de Leo. Termina el partido, viene el director deportivo y me dice: ‘Tranquilo, no es una jugada de expulsión. La roja te la van a sacar. Nosotros vamos a hablar con la Federación’", recordó.

El desafortunado episodio, con récord incluido, ya que el socio de Messi se convirtió en el debutante en ser expulsado más rápido en la historia de LaLiga, ocurrió el 23 de agosto de 2014 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De Paul ingresó por Paco Alcácer, a los 22 minutos del segundo tiempo ante Sevilla, y lo mandaron a las duchas por causarle una herida en el pómulo a un rival que intentaba quitarle la pelota.

"El lunes, la tapa del diario de Valencia era: ‘4 fechas a De Paul’. Pasé de pensar que me la sacaban y jugar el domingo, a estar un mes sin jugar. Estaba liquidado", sentenció.