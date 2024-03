Rodrigo de Paul mandó al frente a los jóvenes de la Selección: qué les falta

Rodrigo De Paul-Jovenes.mp4

Al respecto de la juventud, De Paul habló con DSports y contó cómo es la relación con la nueva camada: "En el vestuario súper bien. Aparte ya son varios, están agarrando fuerza. Los vemos contentos. Obviamente nosotros tenemos una manera de ser en la que los cargamos, los jodemos... Ellos se prenden. Todavía no los pude traer a jugar al truco. Me está costando. Pero súper bien. Me pone feliz porque al final de cuentas ellos son el futuro", contó.

Lionel Scaloni sobre los jóvenes

“Son chicos jóvenes, apostamos por ellos y hay que darles la oportunidad de que jueguen. Estamos contentos de tenerlos. Necesitan saber que la Selección es para todos, contó Scaloni en la previa al duelo ante El Salvador, donde Buonanotte, Garnacho y Barco sumaron minutos para tomar confianza en la mayor.