Roña Castro: "Los apoderados te venden, pero son ellos los que se llevan la guita"

Al mismo tiempo, el boxeador reflexionó sobre aquella velada y advirtió que el duelo fue más parejo de lo esperado en la previa: “Es que nunca me había pasado. Yo siempre era ganador, siempre noqueador y allí fui cobrador. Después tuve la suerte de noquearlo pero fue dura la pelea. Como siempre digo, si volviera a nacer no desearía tener una pelea así, que me peguen tanto para yo después pegar una piña, noquear y ser glorioso”.

Por supuesto, Castro no escatimó en detalles con respecto al movimiento que pasó a la posteridad: “Fue una milésima de segundo de pensar. Era esa o esa. Del octavo para el noveno round sube el médico y me dijo “chico, no puede seguir, pero Luis Espada que estaba en el rincón mío le dijo: “déle el round del campeón. Y fue el round del campeón porque lo pude embocar y ya no tenía otra chance. Estaba muy herido, tenía dos cortes en los párpados y en la boca".

Por otra parte, Locomotora señaló que tardó casi medio año en recuperarse plenamente: "Fue una alegría tremenda pero en ese momento no me veía como estaba. El post fue muy doloroso, llevó como seis meses ponerme bien. Recién después de ese tiempo se me fue la mancha roja que tenía. La pase mal la verdad en esa pelea, pero después volví a ser yo de nuevo y me fue bien”.

Castro vs. Jackson: Round 9 | SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING 30th Anniversary

Después, el boxeador se metió de lleno con los representantes y no ahorró críticas. “Gané más guita estando solo. Te venden y ellos son los que se llenan de guita. Pasa en el fútbol y en todos los deportes".

Además, el Roña contó una anécdota vinculada a su experiencia con los agentes;: "Un día voy a pelear a Sudáfrica por un contrato de cincuenta mil dólares y mientras estaba en el vestuario concentrado para la pelea viene un negro grandote y me dice: Castro, Castro firme acá. Cuando voy a firmar veo que figuraban 250 mil dólares. Pero ¿cómo es que subo a cagarme a piñas y él cobra más que yo? Gané en el cuarto round por nocaut y cuando bajé al vestuario agarré con toda la bronca al que me había llevado y le dije 'mañana voy a cobrar con vos'

"Al final me agarré los 200 mil dólares y le di 50 mil al que me había traído. Uno no sabe inglés y cuando hablaban adelante mío no entendía nada. Se aprovechan de esa situación, pero los números son iguales en todo el mundo", cerró el campeón del mundo.

Por ese motivo, el oriundo de Caleta Olivia: “Cuando perdí el título en Japón me manejé solo. Acá en Argentina llenaba los estadios y eso me ayudó. Fui mi propio promotor pero tuve la suerte de ser ídolo en mi país y que la gente me vaya ver”.

Lejos de otros púgiles estelares que terminaron dilapidando su fortuna, el Roña le dio otro destino a su futuro: “Tuve la suerte de hacer dinero para comprar muchas viviendas. Hoy mis hijos no tienen que estar sacrificándose por una casa porque ya lo tienen”.

Castro se animó a brindar algunos detalles con respecto a su presente: “Estoy en mi mejor momento. Soy funcionario por la provincia de Santa Cruz. Trabajo en desarrollo social, tengo un gimnasio en Temperley con 138 alumnos. Vivo bien y estoy poniendo en un restaurant muy grande en Morón”.

En consonancia con sus orígenes, el actual dirigente social tomó el toro por las altas y es protagonista de acciones solidarias: "Nosotros abastecemos con mercadería a 14 comedores, cuatro de ellos son míos y nueve merenderos donde van a comer unos 1.700 chicos. En la pandemia había 710 personas que venían a buscar mercadería”.

Con un récord impresionante (130 victorias, 90 antes del límite, 11 derrotas y tres empates), Locomotora marcó una época, llenó estadios y vivió varias experiencias que plasmó posteriormente en un stand-up. A la par de sus actividades, es la cabeza de un espectáculo llamado "El campeón del pueblo".