Sanabria publicó un comunicado por su discusión con Messi: "Múltiples amenazas"

"Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche... Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó . No haría nunca nada parecido hacia un compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo les estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes", explicó el delantero.

Las declaraciones de Messi y Sanabria post partido

En conversación con la prensa, Lionel había salido al cruce de su rival, donde lo fulminó: “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé, porque no se ni quién es el chico este. Tampoco le quiero dar importancia, sino ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido. Así que mejor dejarlo ahí”. En sus declaraciones se mostró claramente ofuscado, aunque en el momento no se había dado cuenta de la situación.

Sanabria ya había intentado aclarar el hecho en una radio de Paraguay, donde señaló: “Cosas del partido nada más. Las revoluciones están a mil. Son cosas del partido que suceden cincuenta mil veces. No pasó nada, no lo escupí, en la imagen parece. Yo la vi y se ve la parte de atrás, pero nada que ver, está lejos, imposible”.

Lo cierto es que, si bien pudo tratarse de un malentendido, lo acontecido queda en el campo de juego. Con su mensaje en Instagram, el futbolista paraguayo buscará detener la catarata de mensajes en su contra para defender al campeón del mundo.