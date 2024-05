Sansinena podría no viajar a jugar contra Cipolletti

Además, el martes se produjo la salida del DT Mauro Brunelli, que había asumido a comienzos de mayo como interino luego de la renuncia de Marcelo Bonetto.

“Teníamos un sponsor que ponía el 50 por ciento para afrontar el Federal y hoy ya no está. Para nosotros es inviable tener que mantener un plantel largo. Son 45 mil o 50 mil dólares entre jugadores y los viajes largos. Hay un 50 que dice que sigamos y un 50 que dice que no, la realidad es que está siendo muy difícil afrontar lo que sigue del torneo sin sponsors y dinero”, expresaron desde la dirigencia a LM.

La grave situación económica se condice en lo deportivo, porque el "Tripero está último con ocho puntos, lleva ocho partidos sin ganar y la única victoria fue contra Cipolletti en la tercera fecha (2-0). El lunes pasado, en el cierre del undécimo capítulo, Villa Mitre se impuso en Cerri por 2 a 0.

tabla federal a 27 mayo.jpg

“Si consideramos que no estamos en condiciones, no vamos a afrontar el viaje por los gastos. De no viajar se hablará de seguir o no en la categoría y los pasos a seguir. En los próximos días va a haber subas en el combustible y eso repercute en el transporte, la hotelería, comida, traslados. En este contexto del país que tenemos es imposible pensar en un plantel y torneo profesional sin los recursos”, comentaron los dirigentes consultados.

En cuanto a los futbolistas que todavía están en el plantel, aclararon que “esos 17 jugadores que quedaron son nuestros, los que contratamos nosotros y a los que les pagamos el sueldo. Están ellos y les pudimos pagar en tiempo y forma hasta este mes”.

Cipolletti quiere ganar en casa y mejora el césped de La Visera

El plantel de Gustavo Noto se prepara con vistas al partido programado contra Sansinena, más allá de la difícil situación que vive el rival. En ese sentido, los entrenamientos del conjunto rionegrino se desarrollaron toda esta semana en una de las canchas del torneo Don Pedro, ya que el club está trabajando en mejorar el césped de La Visera, que lució castigado en los últimos partidos.

campo de juego visera.jpg

La fecha 12 de la zona A del Federal se disputará íntegramente el domingo, con Deportivo Rincón recibiendo a Olimpo a las 15 y el arbitraje de Diego Novelli. A la misma hora, Círculo Deportivo será local de Kimberley de Mar del Plata con Juan Nebbietti como juez. También a las 15, Cristian Rubiano estará encargado de impartir justicia entre Santamarina y Sol de Mayo en Tandil, mientras que Villa Mitre y Germinal de Rawson chocarán en El Fortín de Bahía Blanca, con arbitraje de Enzo Silvestre.