Santi Rostan sigue a paso firme en el Dakar y comparó Arabia con El Chocón

Santiago Rostan no afloja en el Dakar 2024 y este martes completó una nueva etapa en la tradicional competencia que se lleva adelante por los duros caminos de Arabia Saudita. El neuquino finalizó el noveno tramo en el 38° lugar en el parcial que lo ubica 39° en la general de las motos.

"Fue, para mi por lo menos, una muy linda etapa. Estoy muy contento con la moto, el andar, todo fluyó mucho, el terreno me gustó, fue muy parecido a lo que entreno yo. Eso me benefició" , comenzó declarando Santiago apenas se bajó de la moto.

Rostan afrontó una etapa que tuvo variantes con dos partes bien distintas y en una de ellas terrenos similares a los de su provincia . "La primera tuvo bastantes dunas, muy lindas, mojadas. Con paredes de dunas grandes que costaba subir. Estuvo muy lindo, agarramos buen ritmo, alcanzamos un par de pilotos adelante. Esas cosas te ponen positivo y después se puso muy trabado por las piedras, muy grandes, tipo laja. De donde soy yo, del Chocón, de esos lugares hay mucho, entonces me benefició esos terrenos. Fue un día hermoso, ahora a descansar y comer algo", explicó el representante regional.

"Levanté un poco el ritmo porque la etapa era muy larga. A partir de los 300 (kilómetros) volví a apretar y pude pasar a varios pilotos. La más linda va a ser cuando lleguemos, pero hasta ahora fue una de las mejores", describió el deportista neuquino con la habitual sonrisa que lo caracteriza.

En las motos manda Benavides y en los cuatris Andújar

En motos, la pelea por el campeonato está más repartida y en ella perdió algo de terreno el campeón defensor Kevin Benavides (Red Bull KTM), después de ingresar sexto a 8m.13s. del ganador del parcial, el francés Adrien van Bereven y a 7m.31m. del líder de la general, el estadounidense Ricky Brabec, que fue segundo por delante del chileno Pablo Quintanilla en un podio íntegramente dominado por representantes del Monster Energy Honda Team.

Luciano Benavides (Husqvarna), hermano menor de Kevin, concluyó octavo y con diferencia de +49m. en las posiciones globales parece difícil que pueda conseguir este año el sueño de su primer Dakar.

El negocio de la jornada lo hizo Brabec, que amplió de 00m.42s. a 07m.09s. su ventaja en la clasificación general sobre el botsuano Ross Brach (Hero), ingresado este lunes en el quinto puesto.

"Es la carrera más estresante de toda mi vida. Probablemente hoy era mi única oportunidad para ampliar la ventaja y pude conseguir. Ha salida todo bien", celebró el estadounidense en declaraciones al sitio oficial de la prueba.

Las posiciones de las motos muestran al frente al campeón 2020, perseguido por Branch (+07m.09s.), Van Bereven (+11m.16s.), el chileno José Ignacio Cornejo (+13m.46s.), Kevin Benavides (+28.02), el australiano Toby Price (+35m.12s.) y Luciano Benavides (+49m.09s.).

Kevin Benavides se alejó 8 minutos de la punta por un error de navegación al inicio del tramo que le tocó abrir por su victoria en la etapa anterior. "Lamentablemente no pude encontrar un camino y tuve que volver hacia atrás, eso me hizo perder unos minutos pero al final pude encontrar un buen ritmo y creo que salió un parcial balanceado. No fue del todo bueno pero tampoco tan malo", se conformó.

Manuel Andújar (Yamaha) defendió su condición de líder en la división cuatriciclos ante la embestida del bicampeón francés Alexandre Giroud (Yamaha) y salteño Kevin Benavides, titular en motos, se alejó de la punta de la categoría, tras correrse este martes la novena etapa del Rally Dakar Arabia Saudita 2024.

El bonaerense Andújar cumplió una semana al frente de la clasificación general de los quads pero su ventaja quedó reducida a 8 minutos y 13 segundos respecto de Giroud, que acumuló hoy su cuarta victoria parcial.

El piloto de Grenoble se impuso en el tramo de 639 kilómetros (417 cronometrados) entre la ciudad de Hail y la localidad de Al'Ula con un registro de 5 horas, 49 minutos, 34 segundos, que le permitió descontar al puntero 3m.13s.

Cuando el argentino se hizo del primer lugar, el martes pasado, gozaba una ventaja de 21 minutos, que se achicó a 6m.20s. el domingo, después de la jornada de descanso, y volvió a recortarse hoy tras la ampliación del lunes por el triunfo parcial del oriundo de Lobos.

La pulseada entre Andújar y el francés se perfila atrapante en los tres segmentos que restan para el final del rally más exigente del mundo, que el corredor del 7240 Team Dragon Rally Service busca coronar por segunda vez.

Giroud, ganador en 2022 y 2023, y Andújar, campeón en 2021, dominaron los últimos tres años de la categoría, en la que Argentina es el país más laurado con siete títulos. Los anteriores fueron logrados por Marcos Patronelli en 2010, 2013 y 2016; su hermano Alejandro en 2011 y 2012 y Nicolás Cavigliasso en 2019.

La definición en autos también es cuestión de dos entre el líder español Carlos Sainz (Audi) y el escolta francés Sebastien Loeb (Prodrive), que invirtieron posiciones en el noveno segmento.

El nueve veces ganador del Campeonato Mundial de Rally (WRC) achicó 4m.14s. su desventaja después de firmar su 28va. victoria en el historial de la carrera, pero el madrileño todavía ostenta una distancia de 20m.33s. con tres segmentos en disputa.

De conservar el trabajo que realiza desde la sexta etapa, cuando tomó la punta por el abandono del saudí Yazeed Rajhi, Sainz cantará victoria por cuarta vez como sucedió en 2010, 2018 y 2020.

La estación del martes en el rally de Arabia Saudita también dejó un triunfo del matrimonio argentino Nicolás Cavigliasso-Valentina Pertegarini (Taurus Factory Team) en challenge, división en la que ocupan el noveno puesto de la general.

El Dakar 2024 se desarrolla hasta el viernes con un recorrido de 7.891 kilómetros (4.727 cronometrados) en doce etapas hasta llegar a la meta en Yanbu, a orillas del Mar Rojo. Este miércoles tendrá lugar una especial en Al'Ula, de 371 kilómetros cronometrados.