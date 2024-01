Santiago Rostan, el neuquino en el Dakar, contó cómo ayudó a un colega que estaba inconsciente

"Buenas noches a todos, la verdad que estoy muy cansado. Se hizo muy largo. A las 4 de la mañana me levanté, largué de noche y llegué de noche. Lo único que quiero es llegar a bañarme y dormir. El día no estuvo duro sino largo y hay que hacerle muchas cosas a la moto. Pero bueno, fue un día muy positivo y estamos listos para mañana", comenzó diciendo a CarburandoTV.

Si hay una particularidad que tiene esta competencia es todo lo que está alrededor de lo estrictamente deportivo y en esta etapa 7 al neuquino le tocó vivir una situación muy difícil.

Marcelo Medeiros, que en los cuatriciclos había ganado la quinta etapa, tuvo un accidente y fue asistido por colegas de las motos. Entre ellos estuvo Rostan, quien no dudó en hacerle el aguante a su colega.

"Frenamos a ayudar a un compañero que tuvo un accidente adelante nuestro. El cuatri no estaba bien, él estaba inconsciente, se dormía. Procedimos a llamar al helicóptero, esperamos hasta que llegó. Por ahí no lo conocen, es de Brasil, es una persona y había que ayudarlo. Uno trata de ayudar, a veces el tiempo no importa", describió Santiago, quien aclaró que después de ser asistido, Medeiros fue retirado del lugar en buen estado de salud.