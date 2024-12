Santiago Rostan y otro enorme desafío en el Dakar: "Vamos a estar dentro de los primeros 20"

El calendario deportivo del 2025 comienza con "la carrera del mundo": una nueva edición del Dakar tendrá lugar en Arabia Saudita y el neuquino Santiago Rostan estará presente por segunda vez en representación de la provincia y el país. "Estoy inmensamente feliz, es otro sueño cumplido, otro logro para mí, para mi familia, para toda la gente que me apoyó en este tiempo, y sobre todo ir a cumplir un nuevo objetivo, que es lo que se trabajó este año", dijo el piloto a LMNeuquén.

Desde el 3 de enero hasta el 17, Santiago enfrontará al desierto Empty Quarter, más conocido Rab al Khali, a bordo de una moto, siendo el único neuquino en esa categoría. “Este año me van a ver con una KTM 2025 Rally Réplica, la verdad estoy muy feliz. Hicimos un gran esfuerzo para llegar a la moto nueva. Siempre es muy importante en el Dakar ir con una moto o con un motor nuevo. El desgaste es grandísimo, sobre todo por las altas temperaturas y a todo lo que uno se expone”, comentó.

Los otros argentinos de la categoría son los hermanos Kevin y Luciano Benavides, que serán parte del Red Bull KTM Factory Team. Kevin se coronó en 2021 a bordo de una Honda y en 2023 con KTM.

santiago rostan carrera.jpg

Además de los pilotos, Santiago estará acompañado por su padre, quien lo acompaña a todas las carreras. “Va mi papá que es mi acompañante, mi fiel compañero y guía siempre en estas competencias. El equipo se compone por 5 mecánicos, un masajista o fisioterapeuta, un jefe de equipo y el dueño del equipo que está presente en todas las carreras”, agregó.

Qué significa correr el Dakar

Rostan viene de conseguir el puesto 38 en la clasificación este año y en su segunda participación buscará acercarse a los primeros. "El año pasado el objetivo fue terminar, terminamos, y nos llevamos puesto 38 que era importante. Este año vamos con un nuevo objetivo que es estar dentro de los 20 primeros del Dakar, entrenamos todo el año para eso", aseguró.

Para muchos pilotos, completar la travesía y ganarle al desierto es la victoria, pero vivir el Dakar de adentro va mucho más allá para Santiago.“Creo que la victoria es una palabra bastante amplia. Si voy, siempre va a ser a ganarme a mí mismo, a luchar contra mis miedos. Muchas veces los miedos te cuidan de no hacer ninguna macana. Cuando uno termina un Dakar ya se saca la presión de haberlo terminado", confesó,

La primera experiencia en suelo saudí, las carreras en el exterior después, el entrenamiento y la confianza en sí mismo y en su equipo, lo llevan al neuquino a buscar algo más en el desierto. “Ahora uno sale a buscar un resultado y ahí es cuando puede aparecer algo. Pero uno siempre está con energía positiva y al 110 por ciento. La verdad que uno se quiere traer una victoria, más allá de que sabe que los de punta son rápidos. Nosotros también somos rápidos y vamos a dar batalla”, se entusiasmó.

Para llegar al Dakar, Santiago, compitió en el año en Marruecos, en una de las fechas del Rally Mundial de Cross Country, el Desafío Ruta 40 y Baja Aragón en España. Además de las competencias oficiales, el piloto se entrena en el país en distintos puntos similares al escenario Saudí. “El fin de semana pasado estuve en las dunas de El Nihuil, en Mendoza, pero el fin de semana anterior había ido a Fiambalá, en Catamarca, que siempre es muy parecido. El Nihuil, está cerca de la cordillera, está el lago Nihuil cerca y tienden a ser un poco húmedas”, contó.

Estando en Argentina cuesta conseguir una geografía igual a la del Dakar, pero para Santiago no es un impedimento. “En Fiambalá no hay agua, no hay nada, la arena es mucho más fina, así que ahí es donde vamos a entrenar casi siempre, pasa que estamos a 1700 kilómetros. Pero mis entrenamientos diarios en arena son en el lago de los Barreales casi todos los fines de semana”, sostuvo.

Llevará la bandera de Neuquén

Santiago dejará su Neuquén natal el próximo lunes 23 de diciembre para afrontar 25 horas de vuelo hacia Arabia Saudita. Estará lejos de su equipo local, los hermanos Kot. “Acá en mi lugar, en el taller, me atienden las motos los hermanos Kot. Es mi lugarcito en el mundo, donde comparto mucho tiempo con ellos y con la moto, siempre trabajando en el desarrollo dentro de lo que uno sabe o puede, o la experiencia que trae desde los otros países. Hay que tratar de aplicarlo acá a mi moto de entrenamiento, y de practicarlo para cuando llegamos a una carrera, tenerlo lo más pulido posible”, aseguró.

Serán dos semanas a puro esfuerzo, batallando en la arena, las dunas y la amplitud térmica. El número "49" no solo llevará la bandera Argentina, sino que es la esperanza neuquina en la carrera más dura del mundo. "La verdad que mi familia y sobre todo mis sponsors hicimos un gran esfuerzo para poder ir. Obviamente que la provincia de Neuquén me ayudó muchísimo para poder cumplir este sueño, así que le tengo que agradecer mucho al gobernador de la provincia", concluyó.