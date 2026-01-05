Santiago Rostan y un comienzo sólido en el rally Dakar: cómo le fue este lunes

El neuquino volvió a mostrarse rápido en la segunda etapa y está en el puesto 32 de su categoría entre las motos.

El comienzo del rally Dakar 2026 para Santiago Rostan es muy positivo. Cumplida la segunda etapa, el tercer día de competencia, el representante neuquino se ubica en el puesto 32 de su categoría y 45 entre todas las motos que compiten en Arabia Saudita.

Con buen ritmo, Rostan clavó el reloj en 5:26:29 y está a un poco más de un minuto del puntero de su categoría, una distancia corta para el tipo de competencia en cuestión.

En "Rally 2", donde corre Santiago, una moto Honda se impuso por primera vez la categoría que se creó en 2022. La victoria fue del portugués Martim Ventura (4h17m30s), que se ubicó sexto en la general.

Sigue creciendo

La ubicación en el puesto 45 de la general significa un avance de siete lugares respecto del domingo para Rostan.

"Seguimos avanzando pasito a pasito acercándonos al objetivo que nos pusimos cuando empezó esta carrera. Falta mucho, si, pero este ritmo nos hace sentir con mucha confianza para lo que se viene", escribió el neuquino en sus redes.

santiago rostan moto lunes

El mejor de los argentinos entre las motos es el siempre rendidor Luciano Benavides, que fue noveno este lunes y está sexto en la general, mientras que Leonardo Cola se ubica en el puesto 55.

Sumando todas las categorías, el mejor entre las motos continúa siendo Daniel Sanders. El australiano, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, fue el más rápido tras un exigente recorrido que tuvo 400 kilómetros de especial y 104 de enlace, y que unió las ciudades de Yanbu y A’lula.

Lo siguen Edgar Canet (España) a 30 segundos y Nicky Brabec (Estados Unidos) a 2:18. Ambos también finalizaron segundo y tercer respectivamente en la etapa de este lunes.

La actividad continuará este martes, con la disputa de la Etapa 3, que se desarrollará en los alrededores de A’lula y contará con 422 kilómetros de especial y 314 de enlace.