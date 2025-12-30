Santiago Rostan ya está en Arabia Saudita para el rally Dakar y sube la apuesta

El neuquino volverá a representar a la provincia y al país en la tradicional competencia de alcance mundial.

Lejos de su Neuquén natal, Santiago Rostan está listo para el gran desafío del verano. En las dunas de Arabia Saudita , el piloto capitalino pondrá a prueba su resistencia y habilidad en la 48ª edición del Rally Dakar , la competencia de rally raid más exigente del planeta. La travesía, que se disputará del 3 al 17 de enero, tendrá su meta final en Yanbu, a orillas del Mar Rojo.

Rostan, quien entrena habitualmente en la zona de Andacollo, Huinganco y Las Ovejas , llega a esta cita con una trayectoria ascendente: debutó en 2024 finalizando en el puesto 38 de la general de motos, y en la edición 2025 escaló hasta la posición 29. Con esa experiencia acumulada, sus ambiciones para 2026 son mayores. El piloto reconoce un peso extra sobre sus hombros, pero también una motivación renovada.

"Con el retiro de Kevin (Benavides) se me pone la piel de gallina cuando pienso que tengo que representar a Argentina en la categoría Motos detrás de Luciano Benavides. Hay mucha gente detrás de mí que espera que yo termine y tenga un buen resultado", manifestó el deportista en la web oficial de la prueba. Y añadió con determinación: "Ya logré completar dos Dakar y por eso a este voy con otra expectativa. Sería feliz de terminar entre los 20 de Rally 2".

El cronómetro comenzará a correr tras un meticuloso proceso logístico. El primer día del año, Rostan deberá tomar su moto en el puerto de Yeda y recorrer 600 kilómetros hasta el vivac o campamento base, donde aguardará el inicio oficial el 3 de enero. Este año, el rally cumplirá su séptima edición consecutiva en suelo saudí, con un itinerario que sumará 7.906 kilómetros totales para las motos, de los cuales 4.748 serán cronometrados en 13 etapas agotadoras. Esto representa un incremento de casi 1.000 kilómetros especiales respecto a la edición anterior.

santiago rostan buena onda.jpg Santiago Rostan siempre se muestra positivo y con buena onda. En neuquino volverá a hacer historia en Arabia.

El neuquino no estará solo en esta aventura. Será uno de los 21 representantes argentinos que buscarán conquistar el desierto, manteniendo viva la histórica conexión del Dakar con la Argentina, país que fue sede de la competencia entre 2009 y 2019 y cuyos caminos de la provincia del Neuquén fueron testigos de la primera incursión sudamericana de la carrera.

Apoyo del gobierno

En esta nueva y desafiante aventura, Rostan contará una vez más con el apoyo institucional del Gobierno de la Provincia del Neuquén, que acompañará desde la distancia cada una de las dunas que el piloto deberá superar en busca de su objetivo personal y de llevar el nombre de su tierra al lugar más alto del podio posible.