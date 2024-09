Scioli contra Tapia: "La AFA intenta resistir esta transformación inevitable"

Un día después de la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de AFA, al no haberse presentado una lista opositora, Daniel Scioli volvió a dar su opinión sobre las SAD, el tema más discutido por los dirigentes deportivos en la actualidad.

En su publicación, Scioli opinó que el cambio en el fútbol es irreversible, y que este ha evolucionado al abrirse a las inversiones privadas, pero que “la AFA intenta resistir esta transformación inevitable”.

También hizo énfasis en la elección del socio, argumentando que, si los abonados eligen permitir las inversiones privadas, los clubes podrían “modernizar sus estadios, mejorar sus ingresos televisivos a nivel nacional e internacional y obtener más apoyo para diversas disciplinas deportivas”.

Por último, el Secretario cerró la publicación con el lema “una nueva Argentina, un nuevo fútbol”.

Sturzenegger: "La vamos a seguir peleando porque creemos en la libertad"

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que seguirán "peleando porque creemos en la libertad" para introducir las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, pese a que la FIFA le dio su apoyo a AFA.

"La única reforma que hace el presidente (Javier Milei), es una reforma que le da más libertad a los socios. Por eso es interesante este debate", inició el ministro.

“Uno tiene que preguntarse que intereses económicos u otro tipo de cuestiones están en juego para que una asociación elija defender con la fiereza que hace AFA para no darle libertad a sus socios”, sostuvo en declaraciones radiales.

"La AFA dice yo no quiero que entre capital, la vamos a seguir peleando porque creemos en la libertad, creemos que tiene que haber inversión en el fútbol. Me parece que hay que hacer una revisión", remarcó.

En cuanto a las posturas conjuntas de FIFA y Conmebol, que emitieron su apoyo a la AFA, Sturzenegger comentó: “Honestamente, no le doy mucha relevancia. Tenemos que manejarnos en términos legales. Si se resuelve legalmente, la FIFA no va tener problemas. Las leyes dicen no a la discriminación y, los estatutos no están por encima de la ley”.

"La FIFA intenta hacer un poquito de ruido. Pero se trata que ellos defienden intereses económicos, sino no se entiende que no dejen crecer a los clubes", sentenció.

Estudiantes de La Plata podría ser la primera experiencia

El magnate Foster Gillet llegaría a Argentina para invertir 120 millones de dólares en Estudiantes. Ya estuvo reunido con Scioli y Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha.