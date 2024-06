Se arma: así se empezaron a pelear River y San Lorenzo por el pase de Bareiro

River ya ha avanzado en las negociaciones con el entorno del jugador y se espera una reunión entre directivos del club y el representante de Bareiro, Hernán Berman, esta semana. Aunque San Lorenzo prefiere venderlo al exterior y ha recibido una oferta del fútbol árabe que no seduce al delantero, River apuesta fuerte por su fichaje. "Sé que es una posibilidad que se vaya, pero hasta ahora no me dijeron que haya oferta por él. Adam es muy importante para nosotros, es el goleador, y si se va tendremos que incorporar un reemplazante", afirmó el DT de San Lorenzo tras la derrota 1-0 ante Sarmiento de Junín.

En Boedo, la situación es compleja. La dirigencia de San Lorenzo está molesta con el accionar de River, ya que no hubo contacto de club a club, sino que las gestiones se realizaron directamente con el futbolista y su representante.

Adam Bareiro 2.jpg Adam Bareiro

El enojo de San Lorenzo con River

Además, recuerdan que existe un acuerdo tácito entre las instituciones argentinas para no activar cláusulas de rescisión. Sin embargo, la decisión final está en manos de Bareiro, quien no descarta la posibilidad de unirse a River mientras no aparezca una oferta superior del extranjero. En Brasil, el Athletico Paranaense mostró interés en enero y podría volver a intentarlo.

Adam Bareiro no es ajeno a las tentaciones del mercado. “No sé qué va a ser de mi futuro. Lo que sé es que disfruté al máximo con esta camiseta, estoy muy feliz. La verdad es que San Lorenzo me abrió las puertas y me dio este presente. Ahora me toca estar feliz por la clasificación y luego pensar en la selección, se viene una Copa América muy importante para mí. Son cosas muy lindas que están pasando en mi vida, y quiero disfrutarlas al máximo”, declaró el delantero tras la clasificación del Cuervo a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentarán a Atlético Mineiro.