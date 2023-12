Se cayó de la tribuna en Maronese y se dio un tremendo golpazo: "Es un desastre"

En el entretiempo del encuentro, uno de los tablones de la tribuna visitante se rompió y una mujer cayó de forma inmediata. "Fue en el entretiempo, entonces muchos habían bajado. Nadie saltó, no se estaba haciendo alboroto. Yo estaba tomando mate cuando pasó y no alcancé a escuchar el 'crack' de la madera. Solo me sentí cayendo, giré en el aire y caí sobre la cadera. Mis hijos se dieron cuenta después que los tablones están rajados, no tienen mantenimiento. Se quebró porque no está en condiciones, no porque se haya forzado la madera", contó Daniela, quien se puso en contacto con LMNeuquén para denunciar el hecho.