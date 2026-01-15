Se dio a conocer el video de los jugadores argentinos de Fortaleza a las piñas en año nuevo

El incidente se dio en los festejos de inicios del 2026 en el domicilio del futbolista Eros Mancuso.

Apareció el video de la pelea entre los argentinos de Fortaleza y los vecinos.

Se dio a conocer el video que muestra el incidente que ocurrió en año nuevo entre vecinos de la Región Metropolitana de Fortaleza y los jugadores argentinos del club brasilero. Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera fueron los involucrados en el tumulto, que terminó con piñas y la llegada de la policía.

Los tres jugadores se encontraban en el domicilio de Mancuso festejando la llegada del nuevo año, cuando un vecino se acercó, supuestamente para que bajen la música. El intercambio de palabras terminó en golpes y en declaraciones tomadas por la policía, que ahora tiene el video que podría respaldar el relato.

Aunque las imágenes son claras y muestran el momento de la pelea, al no tener audio no se puede esclarecer del todo cuál de las dos versiones, ya que los jugadores y vecinos contaron historias diferentes , es la correcta.

El caso está siendo investigado por la Policía Civil, que intenta esclarecer lo ocurrido. El club, por su parte, mostró el total apoyo a los argentinos involucrados en el hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2011799909167513960?s=20&partner=&hide_thread=false "Piñas"



Porque apareció un video Un video de la pelea entre jugadores de Fortaleza y vecinos después de un reclamo por la música fuerte: entre ellos están los argentinos de Fortaleza, José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino. pic.twitter.com/eY8JDlWo5R — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 15, 2026

Cómo fue el incidente en Fortaleza y las diferentes versiones

Según se conoció un vecino se acercó al domicilio de Eros Mancuso, jugador del Fortaleza, donde se realizaba un festejo para despedir el año junto a su familia y, lugar en el que también habrían estado sus compatriotas jugadores Tomás Pochettino y José Tucu Herrera, para pedir que bajen el volumen de la música ya que su hijo recién nacido no podía dormir en consecuencia de ello.

Luego del suceso que aún es investigado, Mancuso hizo un descargo en las redes sociales: . “Durante la Nochevieja, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente”.

En su relato contó que la intención del vecino "era generar una confusión durante toda la noche. Los insultos se dirigieron a mi honor y mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2006797908478242999?s=20&partner=&hide_thread=false EROS MANCUSO, EN MEDIO DE UN ESCÁNDALO EN BRASIL



Según informan desde Brasil, un vecino del lateral derecho fue a reclamarle tanto a él como a sus compañeros por el volumen alto de la música, porque su hija no podía dormir



Aunque no hay nada probado y la situación está… pic.twitter.com/zBIYbrJuKf — Diario Olé (@DiarioOle) January 1, 2026

En el hecho que precisó de la intervención policial, el vecino acusó a Mancuso de morderle la nariz en el medio del forcejeo. Según el informe médico, esto le provocó una “herida profunda y sangrado activo por mordedura humana”. El hombre tuvo que ser sometido a una cirugía por “riesgos de infección, necrosis del tejido nasal y deformidad facial”.

Eros Mancuso podría volver a Estudiantes

Según medios partidarios, el lateral derecho podría volver al vigente campeón del fútbol argentino tras su paso por el elenco brasilero, con el que no pudo evitar el descenso a la segunda división.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alaurini/status/2011845044802638185?s=20&partner=&hide_thread=false Lo de Eros Mancuso a #EDLP viene bien. En caso de que el jugador baje un poco sus pretensiones económicas, el acuerdo se cierra. Ayuda mucho la buena relación entre clubes y una deuda que mantienen los brasileños. pic.twitter.com/zAA1iIffHf — Axel Laurini (@alaurini) January 15, 2026

La clave en la negociación podría ser la buena relación que existe entre los clubes, como también una deuda que mantiene de la operación por su pase. La información es que lo único que falta es que Estudiantes se ponga de acuerdo con el jugador.