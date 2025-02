Se la jugó: qué dijo Gallardo sobre los rendimientos de Borja en River

Marcelo Gallardo analizó el partido realizado ante Lanús, un rival difícil por su juego y potencia. El entrenador millonario expresó: “ Hoy ante un buen rival estuvimos en el partido, mejoramos en el segundo tiempo, algo que pasó contra Independiente y eso habla de la respuesta física mental del equipo, si no podemos abrirlo en el primer tiempo, en el segundo no jugamos con la desesperación. Seguimos intentando con buenos 20 minutos presentes en el campo de Lanús, pusimos la pelota en el área, generamos ocasiones y el gol nos dio tranquilidad, el penal pudo darnos más tranquilidad, pero no lo convertimos y eso nos terminó condicionando el final del partido, con Lanús buscando el empate. En definitiva, podríamos estar mejor, pero no estamos mal ”.

river abrazo borja gallardo.jpg

¿Por qué Lencina y no Borja?

Sumado a ello, Gallardo también fue consultado por la inclusión de Santiago Lencina, el joven de 19 años, como titular. El DT de River se mostró muy conforme con su actuación y detalló el porqué de su elección: “Necesitaba mejor fluidez con la pelota con jugadores que nos den frescura a la hora de establecer un vínculo de mitad cancha para adelante en un partido friccionado en el primer tiempo. Lencina después se soltó e hizo un buen tándem con Montiel por la derecha con ocasiones de peligro. Es un jugador que viene entrenando con nosotros y lo tenemos visto, por ahí no teníamos alternativas naturales con Lanzini y Meza, que venía de estar parado, entonces opté por un jugador con esas características ”, detalló Gallardo, despejando posibles dudas sobre el porqué de sus rotaciones de equipo.

Ante el ingreso de Lencina fue Miguel Borja quien salió del equipo titular, pero ingresó en la segunda etapa y convirtió el gol del triunfo. Es ahí donde radica la diferencia de juego ya que la posibilidad de variantes logra hacer que el equipo mantenga juego y fluidez durante los 90 minutos al tener variantes a la altura de definición de partidos.

A pesar de que Borja falló un penal, Marcelo Gallardo, habló sobre su rendimiento, su confianza y lo que hace para el equipo: “Yo no le cambié la forma de jugar a Miguel, el equipo intenta tener una funcionalidad en la que no le pedimos cosas que no puede hacer o que no esté dispuesto a hacerlas, no depende de eso, después está la confianza del jugador de manifestarla a la hora de jugar. A veces los jugadores tienen altibajos en las carreras, a veces es bueno salir para darse cuenta y hoy entró y lo hizo bien, se reencontró con el gol y con menos minutos, también es una posibilidad cuando el jugador no se siente con confianza absoluta, esas cosas pasan, se observan y después veo cuáles son las mejores alternativa s”.

Gallardo sobre los cambios en el 11 de River: "No es un tema futbolístico, es un descanso en esta seguidilla de partidos"

Sobre las variantes que realizó en los últimos tres partidos tanto en la defensa como en los demás sectores de la cancha, explicó que sólo es por una cuestión de la seguidilla de partidos: “Fue una rotación porque jugamos tres partidos en una semana, no es un tema futbolístico, es un descanso en esta seguidilla de partidos. Hoy estamos jugando con las alternativas que tenemos, esta semana se sumarán los jugadores que tenemos en el sudamericano, empezarán a entrenar y los vamos a tener como variantes. Con respecto a los esquemas, pueden varias, lo importante acá son los futbolistas, lo que me importa son las variantes que dan los futbolistas dentro del juego, a veces fluye, a veces no, los esquemas no son rígidos, a veces no dicen nada, es una foto inicial y a veces ni siquiera eso, lo importante es cómo funcionen esas alternativas para el mejor funcionamiento del equipo más allá del esquema ”.

Gallardo-Portada- River.jpg

Por último, al ser consultado sobre Kevin Castaño, el volante colombiano que podría convertirse en refuerzo durante esta semana, fue cauto: “No opino sobre ese tema hasta que no haya confirmación. Cuando se confirme, hablaré, pero no tengo información ”.

Si explicó qué es lo que espera de la función de un futbolista en ese puesto: “Tiene que cumplir funciones clave: una salida limpia, estar posicionalmente ubicado porque atacamos con mucha gente, que nos dé equilibrio. Una referencia es la de Enzo Pérez durante muchos años, con buena calidad de pase, buen posicionamiento y entendimiento del juego. También con personalidad ”, concluyó Gallardo en la conferencia brindada ayer.