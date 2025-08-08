¿Se postuló para Boca? el guiño de un entrenador en medio de los rumores de una salida de Russo

Un entrenador que fue buscado en más de una oportunidad por el presidente del club Juan Román Riquelme no cerró las puertas del club.

Los rumores de salida de Miguel Ángel Russo no cesan en Boca en medio de un plan de reestructuración por el que ya se disolvió el Consejo de Fútbol como también determinó la salida anticipada de Marcos Rojo que rescindió contrato. Entonces las alarmas están puestas en la dirección técnica y puede ser una posibilidad analizar distintos nombres para ocupar el cargo si miguelo deja su lugar.

En las últimas horas un entrenador buscado en varias oportunidades por el presidente del club Juan Román Riquelme no le cerró las puertas a la posibilidad de sumarse al elenco azul y oro. "Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del futbol argentino que estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con la familia, estar en Argentina y bueno, esperemos que salga algo interesante". Quién esbozó esa frase fue el ex Vélez Gustavo Quinteros en diálogo con diario Olé.

Por otra parte afirmó: "Sería bueno, pero hoy por hoy estoy tranquilo de vacaciones, e sperando alguna posibilidad que por ahí se de a fin de año . Estas son vacaciones que fueron planificadas porque tuve posibilidades para trabajar, pero dejé pasar las oportunidades porque quería descansar y estar bien para un proyecto muy importante que puede llegar a venir".

"SERÍA BUENO DIRIGIR A UNO DE LOS GRANDES DEL FÚTBOL ARGENTINO"



Gustavo Quinteros, DT campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez, habló con Olé desde Miami acerca de su futuro y sus ganas de volver a dirigir en nuestro país.



— Diario Olé (@DiarioOle) August 7, 2025

En junio del corriente año fue categórico con su respuesta hablando de la institución de La Ribera: "Boca es muy grande, muy grande. El objetivo de cualquier entrenador es dirigir Boca, River o los grandes de cualquier país. Y haber aparecido, por la prensa, entre las opciones de Boca, por supuesto que fue interesante, siempre es positivo aparecer como opción de un equipo tan grande”.

No va más: Marcos Rojo aceptó la rescisión de contrato y en Boca ya lo despiden

Se terminó la aventura de Marcos Rojo en Boca. Luego de una larga negociación con tensiones en el medio las partes finalizarán su vínculo de forma abrupta ante la decisión del club de apartarlo del plantel al considerar que no tendrá un rol protagónico en el plantel.

Si bien el jugador había rechazado una primera propuesta del club para rescindir, el defensor paró la pelota, analizó la situación con calma y se inclinó por romper el vínculo para buscar un nuevo club e intentar continuar con su carrera futbolística. Según trascendió el jugador habría aceptado irse a cambio de liquidar el contrato que lo unía hasta fines de diciembre del corriente año y cobrar hasta el último día trabajado, es decir hasta el jueves.

Lo cierto es que en el xeneize no iba a ser prioridad y la relación con el hincha se ha mostrado tensa con el paso de los días debido al rendimiento del jugador que a veces se veía afectado por las expulsiones evitables que concretaba en diferentes partidos y por las reiteradas lesiones. Desde su llegada a la institución en condición de libre durante 2021, el jugador disputó 119 partidos, donde anotó nueve goles y levantó cuatro títulos títulos en Boca (Copa Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022).

Ahora Rojo deberá buscar un nuevo club en su carrera y tiene la posibilidad aún de unirse a un club que dispute Copa Libertadores ya que los plazos para incorporar de los clubes que jueguen este certamen cierran este viernes. Entre los rumores apareció el nombre de Racing como futuro club del jugador pero no trascendió que se haya hecho una oferta formal por el futbolista. Sin embargo, a pesar de la resistencia de muchos hinchas, Estudiantes de La Plata podría ser una opción.