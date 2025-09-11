Se quedó sin botines y sus compañeros le compraron un par nuevo para que siga jugando

Los chicos de las formativas de Cipo se estaban preparando para enfrentar a Círculo Italiano el último sábado por la Liga Confluencia , pero en una de las últimas prácticas de la semana uno de los integrantes del equipo albinegro sufrió la rotura de un botín.

"Estaban entrenando y el último entrenamiento antes del partido a uno de los chicos, Uriel, se le rompió el botín, en dos, literal”, contó Vale Mugica, mamá de uno de los chicos del equipo.

Para los chicos el fútbol es más que un deporte y el impacto de estas situaciones en su ánimo es más notorio que a otra edad. "Se puso re mal porque no tenía otro par de botines y no podía el partido. Ahí un chico de la novena le regaló unos botines usados, pero eran, según lo que dijo mi hijo, como dos talles más grandes”, relató.

La idea surgió de sus compañeros

Uriel intentó jugar, pero era muy difícil hacerlo. Allí comenzó una campaña silenciosa de sus compañeros de la categoría décima. "Si bien estaba un poco más calmado, seguía medio mal, porque no sabía si iba a poder jugar con esos botines. Así que como lo vieron tan mal, uno de los chicos tuvo la iniciativa de decir, “vamos a comprarle unos botines a Uri”, repasó Vale.

Los compañeros y amigos de Uriel pusieron manos a la obra y con celeridad crearon un grupo para mensajearse y así ponerse de acuerdo para juntar fondos a través de una billetera virtual. “Lo lindo fue que hicieron todo ellos, armaron un grupo de WhatsApp con el equipo de la décima y propusieron un mercado pago de uno de ellos para empezar a transferir. Nos lo comunican a los papás, y apoyamos la iniciativa”, aseguró.

“Esto fue el jueves a la noche, para el viernes a la tarde, ya teníamos casi toda la plata juntada y me comuniqué con los chicos de Oro Botines, de Fernández Oro. Ese dato me lo dieron los nenes, que ahí había unos botines re lindos”, contó.

A las apuradas, se puso en contacto para tratar de comprar lo antes posible los botines. “Les pregunté si tenían en talle 38 y si los podía señar, así medio desesperada, porque los necesitaba sí o sí para el otro día que jugaban. Yo podía llevar a los chicos a Oro, de hecho fueron dos a comprarlos, pero podía llevarlos el viernes a la tarde en un determinado horario. Si no los comprábamos ahí, al otro día no tenía Uriel para jugar”, dijo.

Para suerte del equipo cipoleño, Botines Oro tenía modelos y talles a disposición. Con esto, la sorpresa para Uriel estaba cada vez más cerca. “Cuando les cuento a los chicos, les dije que se los señaba. Me mandaron un video con botines, pero les dije que me bancaran para decidir cuál comprábamos. Ahí les expliqué que tenían que votar todos los nenes y muchos estaban en la escuela, porque ellos armaron la votación para ver cuál elegían”, comentó.

Todo vuelve

Desde la tienda, Marcos y Joaquín se interesaron por la historia que había detrás de la compra. “Me consultaron, les cuento como era la historia, y me dicen 'pará que ya consulto y vamos a hacerles un descuento, nosotros también queremos participar y apoyar esta iniciativa de los chicos'”, afirmó.

Conmovidos por la acción de los pequeños, también se sumaron. “Se re coparon, los botines los dejaron más baratos y cuando fuimos a comprarlo, nos dieron la sorpresa de un papelito que decía “Todo Vuelve”. Me preguntaron cuántos chicos son los que participaron, eran 20. Entonces, para los 20, me dio ese papelito y un 10% de descuento en cualquier producto de los que ellos venden", reconoció.

El lindo momento entre compañeros y amigos

Con la compra hecha, llegó el gran momento de ir a la casa de Uriel para darle la sorpresa de que podría estar contra Círculo. “Ese mismo día, el viernes a la tarde, fuimos a la casa de Uriel a llevárselo y se re emocionó. Le hicieron una carta re linda, todos con su letra, se la entregaron y al otro día la rompió, Uri jugó increíble. Lo jodíamos y le decíamos que los botines jugaban solos”, relató.

Uriel se destacó en cancha y una vez finalizado el encuentro se encaminó a donde estaban los papás de sus compañeros. “Cuando terminó el partido, que es lo lindo de esto, más allá de que estaba recontra agradecido y su papás mandaron audios agradeciendo, se acercó a donde estábamos los papás y nos llamó. Nos dijo que quería hablar con nosotros y nos agradeció diciendo que esto no hubiese podido ser de no ser por nosotros que colaboramos”, dijo emocionada.

“Se puso a llorar y nos agradecía, se me puso la piel de gallina a mí, además de que ya les había agradecido a sus compañeros, vino a agradecernos a los papás”, agregó sobre el gesto del pequeño.

El acto de compañerismo, camaradería, amor y compromiso de los chicos para con un compañero llamó la atención y se celebró entre todas las familias que conforman el plantel albinegro.

“Ellos una familia recontra agradecía y Uri un chico muy querido por sus compañeros. La verdad que un gesto re lindo que surgió de los chicos. Los papás lo único que hicimos fue apoyar la iniciativa y ser el instrumento para concretarla pero ellos hicieron absolutamente todo”, concluyó.