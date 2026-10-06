Se reveló cuál será la sorpresa al final de la despedida de Lionel Messi

Un mítico grupo de cumbia santafesina se reunirá para la despedida del mejor de todos los tiempos.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá una presencia ligada a sus años de adolescencia en Rosario. Sergio Torres y Darío Zanco, figuras asociadas a la historia del Grupo Cali , compartirán escenario en el estadio Monumental para cerrar la jornada musical posterior al amistoso ante Benín.

Torres, uno de los referentes de la cumbia santafesina, y Zanco, fundador y acordeonista del Grupo Cali, serán parte del tramo final de la celebración prevista para este martes 6 de octubre. La presentación está programada para las 22.30, luego del partido de Argentina, que comenzará a las 20.

El regreso de ambos músicos a un mismo escenario tendrá un significado particular por el vínculo que une a Messi con la música de Torres y con una etapa central de la cumbia tropical de Santa Fe. El capitán argentino escuchó al cantante desde joven y, con el tiempo, esa admiración derivó en encuentros personales y actuaciones en celebraciones privadas.

Torres y Zanco realizaron una prueba de sonido en el Monumental junto al ciclo Un Poco de Ruido. Aunque el nombre de Torres no integraba la primera difusión oficial de artistas, su participación quedó asociada al espectáculo sorpresa previsto para el cierre de la noche.

CONFIRMADO: SERGIO TORRES Y DARÍO ZANCO TOCARÁN EN LA DESPEDIDA DE MESSI



Se terminó el misterio. Se filtraron imágenes de la prueba de sonido en el Monumental y allí aparecen Sergio Torres y Darío Zanco ensayando juntos antes de la histórica despedida de Lionel Messi con… pic.twitter.com/0ShukeYBbw — Humanews (@humanewsinfo) October 6, 2026

El vínculo entre Messi y Torres

El vínculo público entre Lionel Messi y Sergio Torres se remonta a una entrevista de 2007 con Marcelo El Pelado Ramírez. Entonces, el futbolista rosarino fue consultado por sus gustos musicales y mencionó al cantante santafesino.

La declaración ayudó a consolidar una relación que ya tenía antecedentes. Torres contó en distintas oportunidades que conoció a Messi en 2006, en los días previos al Mundial de Alemania. El hermano del jugador lo pasó a buscar por Rosario y ambos compartieron una jornada en una quinta de Arroyo Seco.

Aquel encuentro no quedó limitado a una sola tarde. Con el paso de los años, el cantante fue invitado a celebraciones del entorno familiar del futbolista. Entre ellas estuvo el cumpleaños número 20 de Messi, cuando Torres formaba parte del Grupo Cali.

La presencia del músico en el Monumental reunirá así dos elementos que acompañaron al rosarino durante su carrera: la camiseta de la Selección Argentina y la música tropical que escuchaba desde sus primeros años en Rosario. Torres y Zanco volverán a coincidir en una noche dedicada al futbolista que los señaló como parte de su universo musical.

Sergio Torres, al ver que Lionel Messi es uno de sus fanáticos

La admiración fue correspondida por el cantante. En una entrevista con el programa Poné Play, de Pasión de Sábado, Sergio Torres recordó el encuentro con Messi y su familia y expresó el lugar que ocupa el futbolista en su vida.

“Fue una bendición de Dios haberlo conocido, no solo a él, sino a su familia, compartiendo una tarde y una noche con todos ellos”, afirmó. El músico añadió que desea “seguir haciéndolo feliz con mi voz y mi música, así como él nos hace feliz a todos los argentinos”.

En esa misma línea, Torres dejó abierta la posibilidad de volver a cantar para el capitán: “Ojalá lo siga haciendo feliz, y si algún día necesita que le cante una canción, ahí voy a estar”.

La presentación en el Monumental funcionará como una respuesta a esa promesa. El artista no solo estará presente en una celebración dedicada a Messi, sino que lo hará junto a Darío Zanco, uno de los nombres ligados al origen y la identidad del Grupo Cali.

La relación entre la banda y Messi tuvo además una expresión musical. El Grupo Cali grabó una cumbia dedicada al futbolista (El pie de oro), una iniciativa que reflejó el lugar del delantero entre los ídolos populares de Rosario y Santa Fe. La canción tuvo circulación fuera de Argentina y llegó a convertirse en un fenómeno en Indonesia, según publicó La Capital.

El homenaje musical antecedió a la consagración de Messi como campeón del mundo y a los éxitos recientes de la Selección Argentina. Sin embargo, la elección de Torres para su despedida mantiene una continuidad con una preferencia que el propio jugador había expresado casi dos décadas atrás.

La jornada en el estadio Monumental comenzará antes del partido. Desde las 17.30 habrá presentaciones de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’Lokura y Damas Gratis.

Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino antes del encuentro. Durante el entretiempo se presentará Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Para el final de la noche están previstos un espectáculo de drones y fuegos artificiales, además de los shows de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.

Después llegará el turno de Sergio Torres y Darío Zanco. La cumbia santafesina tendrá el último tramo de una despedida en la que Messi volverá a reunir fútbol, Rosario y la música que eligió como propia desde joven.