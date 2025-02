Se saca la chapa: según el DT de Independiente, quiénes son los 3 candidatos a salir campeón

En ese sentido, Julio Vaccari, no reconoció a Independiente como tal y se animó a mencionar los tres equipos que si considera dignos de ese mote: “El fútbol argentino tiene solo tres candidatos: Boca, River y Estudiantes. Son los únicos que pueden salir al mercado y comprar al futbolista que quieran. No hay nada que agregar, juegan a otra liga. Vos podés comprar por dos pesos y ellos por cien millones. Ellos se auto ponen el título de candidatos, que deben salir campeones. Independiente no “, afirmó el DT sin vueltas.

El emotivo video de Rodrigo Rey, arquero de Independiente, donde habla de su tartamudeo

El fútbol suele ser un escenario de grandes desafíos, y en ese contexto, Rodrigo Rey no solo se destacó como arquero, sino también como un ejemplo de superación personal. Desde niño, el actual guardameta de Independiente lidió con la disfluencia, un trastorno del habla que afecta la fluidez del lenguaje, provocando repeticiones y prolongaciones involuntarias de sonidos y palabras.

A pesar de que este diagnóstico marcó su infancia, Rey encontró en la lectura y en las sesiones con su fonoaudióloga herramientas clave para poder comunicarse con mayor confianza. Con el tiempo, no solo aprendió a aceptar su condición, sino que la transformó en una parte fundamental de su identidad. "Tenía dos caminos: rendirme y limitarme o seguir adelante a mi manera. Esas experiencias me formaron y me enseñaron a decir: ‘Así soy’”, reflexionó el arquero.

Su carrera futbolística lo llevó a defender los colores de River Plate, Newell’s Old Boys, PAOK Salónica en Grecia y Pachuca en México. En 2020, decidió volver a la Argentina y atajó para Gimnasia y Esgrima La Plata, hasta que en 2023 asumió el desafío de ser el arquero de Independiente.

El desafío de la paternidad y un nuevo aprendizaje

Rey no solo ha demostrado resiliencia en el fútbol, sino también en su vida personal. Es padre de Renata y Benicio, y hace dos años recibió una noticia que cambiaría su perspectiva sobre muchas cosas: su hijo fue diagnosticado con autismo.

Al principio, tanto él como su pareja, Laura, sintieron incertidumbre sobre el futuro de Benicio. Sin embargo, lejos de angustiarse, decidieron informarse y encontrar la mejor manera de acompañarlo en su desarrollo. "Cuando sabes cuál es su condición, a partir de ahí uno se puede poner a estudiar el tema, informarse y acompañarlo de la manera correcta, con sus terapias y con todas las herramientas que ayudan a que progrese", expresó Rey, destacando la importancia del apoyo familiar y la educación en estos casos.

Aceptar la diferencia y construir desde la identidad

Si hay algo que Rodrigo Rey aprendió en su camino, es que cada persona tiene su propio ritmo y su propia manera de comunicarse. "No tengo una definición porque, sinceramente, nunca la busqué y nunca sentí la curiosidad de decir: ‘¿Por qué yo no hablo como los demás?’”, comentó el arquero.

A lo largo de su vida, aprendió a enfrentar cada situación con valentía. Recordó especialmente sus años escolares, donde las exposiciones orales representaban un gran desafío. "Tenía dos opciones: podía tirarme a menos y decir: ‘Profe, yo no puedo’, o hacerlo como podía y como me salía", rememoró. Lejos de evitar esas situaciones, decidió afrontarlas. "Yo no quería sentir que no podía hacer algo porque la realidad es que sí lo podía hacer. Tal vez no en el ideal que todos quisieran, pero podía hacerlo a mi manera", sostuvo.