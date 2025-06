Se sacó la mufa, cumplió con la "ley del ex" y quiere darle más goles a Deportivo Rincón

El León sacó un punto en Viedma con un doblete de Cervera, que cumplió con la "ley del ex" en un encuentro que pudo haber sido para el León. “La verdad que muy contento por los goles, venía de hacer un gol a fecha anterior. Anteriormente no se me estaba dando el gol así que contento por eso, porque se abrió el arco y pude convertir”, dijo el delantero a LMNeuquén.

Germán alcanzó los tres goles en su cuenta personal, ya le había marcado a Kimberley la fecha pasada. “Lo venía buscando, venía trabajando bien, haciendo las cosas bien, sabía que en algún momento se iba a abrir el arco y viste cómo es esto, son rachas. Por ahí no entra, no entra, y una vez que entra, se abre el arco. Ahora seguir trabajando para que esa racha sea favorable” , aseguró.

germán cervera (2).jpg

Cervera adelantó a su equipo en el primer tiempo pero el local logró el descuento a pocos minutos del descanso. En el complemento, los de Viedma empujaron y llegaron al empate con un penal sancionado por José Díaz, después de que Gastón Portiño fuera al piso.

“Sabíamos que por ahí era un equipo que nos iba a hacer un partido difícil. Siempre los partidos de visitantes son complicados. Arrancamos con un 2-0 bastante tranquilo, después el equipo de ellos nos empezó a meter un poco en el arco. El árbitro también jugó un papel importante y después un penal, con la mala fortuna que nos empatan el partido. Nos vinimos con un sabor amargo de saber que podríamos haberlo ganado”, relató el "9".

Una cancha conocida y la "ley del ex"

El delantero regresó al Estadio Albiceleste luego de un año, pasó por el conjunto capitalino en 2023 y en 2024 se marchó a Atenas de Río Cuarto. “Tuve un pasado en Sol de Mayo, me encontré con mucha gente conocida, una cancha que conozco, un club que siempre me tratan bien cuando voy. Estuvimos ahí, el día anterior fuimos a entrenar al club, así que tuve encuentros con la gente del club, dirigentes, compañeros que tuve cuando estuve ahí. Siempre me quedan buenos recuerdos y buena gente conocida”, agregó sobre la estadía en Viedma.

En las charlas y conversaciones previas, los viejos conocidos le advirtieron que no convierta goles en su antigua casa. “Charlamos un poco, y todos me decían, 'no, no vas a hacer un gol, no, no vas a hacer un gol, ¿no?'. Y por suerte pude convertir, que lo venía necesitando, y por dos, que eso también para la confianza del delantero es buenísimo”, comentó.

Germán pudo cumplir con la famosa "ley del ex" para seguir sumando en lo personal y lo colectivo. “Por suerte se cumplió la ley y pude convertir, que me disculpen lo del club, pero uno es profesional, siempre quiere ganar y dar lo mejor para el equipo que está actualmente”, dijo entre risas.

Cómo fueron los goles

La apertura del marcador fue a los 28' luego de una jugada rápida. “El primero fue un saque de arco. Yo trato siempre de hacer el juego sucio, aguantar, peinar. En este caso, el defensor me sigue a mí, pasa la pelota y le queda a Ávila, que la baja, se la quitan, trastabilla con uno y me queda a mí. Pude girar y pateé de afuera del área al lado del palo y se le complicó al arquero. Fue una jugada muy rápida, así que mucho el arquero no tuvo tiempo como para tirarse y fue bien esquinado, así que fue un lindo gol”, resumió.

Seis minutos después, a los 34', amplió la cuenta. ”Y el segundo fue una jugada por la derecha y tira el centro a Ariel Paez. Yo venía, como siempre, chocando un poco del otro lado, entonces me quedé por el lado izquierdo. Tira el centro a Ariel del lado derecho y yo entro por el segundo palo, una pifia del central de ellos y me queda a mí para tocarla por el segundo palo”, repasó.

La irregularidad del León

Deportivo Rincón viene con vaivenes en los últimos encuentros. Más allá del cambio de técnico, todavía busca su mejor forma. “Yo creo que venimos haciendo, dentro de todo, un muy buen torneo. Por ahí sí se nos escapan puntos por errores, por jugadas fortuitas que terminan en gol y eso te hace perder puntos, pero dentro de todo venimos haciendo un torneo muy bueno”, analizó.

Si bien ganó uno de los últimos cuatro, aún se mantiene cuarto y en zona de clasificación con 17 puntos. “Y creo que puliendo esos detalles que tenemos, podríamos estar mucho mejor. Todo sirve para aprender, sobre todo de los errores y en esta parte final no volver a cometer eso. Si no lo hacemos, yo creo que vamos a clasificar”, afirmó.

Lo que viene para Rincón

El próximo encuentro será en la Ciudad Deportiva frente a Santamarina, que viene por debajo y en zona de Reválida. “También un partido duro, como todos. Creo que todos los partidos son duros en el torneo. Lo importante es que jugamos acá en casa, donde queremos hacernos fuertes, queremos ganar y dejar los tres puntos acá para consolidarnos un poco ahí en la zona de clasificación”; sostuvo.

Los neuquinos necesitan de la victoria, sobre todo porque los de abajo, Kimberley, Circulo Deportivo, Santamarina y hasta Germinal, lo persiguen de cerca. “Yo creo que ganando este partido saca una pequeña diferencia que sirve para lo que viene y los últimos cinco partidos que quedarían después”, dijo Cervera.

Más allá del empate, para el delantero los goles traen sensaciones positivas de cara a lo que viene, sobre todo porque la responsabilidad de los goles cae sobre los delanteros. “Obviamente al abrirse el arco uno se siente más importante y empieza a ganar confianza en uno mismo, el equipo también genera esa confianza en uno”, afirmó.

El delantero cordobés llegó en el verano para reforzar al Deportivo Rincón con su jerarquía y experiencia. Con sus goles se hace más fuerte, además de estar cómodo en la ciudad. “Acá estamos muy tranquilos, estoy con mi pareja en un lugar cómodo. El club nos brinda todo, así que en ese sentido estamos muy bien, el equipo también, mis compañeros me tratan muy bien”, concluyó.