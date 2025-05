Se supo el gesto que tuvo Diego Maradona con Gaby Sabatini cuando arrancaba su carrera

“Fue cuando jugué contra un jugador júnior por primera vez. Tenía 14 años y jugaba la final en el Court 2. Recuerdo que jugué contra Katerina Maleeva y Diego (Maradona) apareció. Creo que jugaba en Napoli o Barcelona, no me acuerdo. Lo vi en el público. Fue muy emocionante verlo allí. Creo que fue la primera vez que lo conocí. Fue muy especial verlo en el público. Luego almorzamos y hablamos entre nosotros. Yo era muy pequeña, pero me sorprendió ver a Diego por lo que significaba en el fútbol en Argentina. Fue un día especial”, contó Gaby en el video difundido por la organización del torneo.