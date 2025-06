Se supo qué pasará con Mariano Herrón en Boca, luego de ser otra vez el DT interino

Después del sacudón que significó la eliminación del Torneo Apertura frente a Independiente en La Bombonera, Boca no solo movió fichas en su plantel profesional con el regreso de Miguel Ángel Russo como DT, sino que también resolvió uno de los temas pendientes en sus divisiones juveniles: el futuro de Mariano Herrón .

La derrota ante el Rojo no solo dejó al equipo fuera de la pelea por el título, sino que marcó un quiebre en la planificación institucional. Una de las consecuencias directas fue la situación de Herrón, quien cerró su cuarto interinato como entrenador del primer equipo y, desde entonces, no volvió a presentarse en el predio de Ezeiza. Mientras tanto, la Reserva quedó en manos de Silvio Rudman y Tito Pompei, quienes no solo lograron completar la fase regular del torneo, sino que clasificaron al equipo a los octavos de final como líderes de su zona.