Se va a Europa: la millonaria oferta que Boca aceptó por Vicente Taborda

El volante, que se encuentra jugando en Platense, fue vendido por el Xeneize y tendrá su primera experiencia europea.

A pocos días del cierre del libro de pases en Europa, finalmente Boca aceptó la oferta del Panathinaikos de Grecia para vender a Vicente Taborda , que dejará Platense para tener su primera experiencia en el fútbol europeo .

Según informó el periodista Diego Monroig, el Xeneize envió el mail para hacerle saber al equipo interesado que está de acuerdo con los cinco millones de dólares ofertados y de esta manera concretará la venta del jugador que se encuentra jugando a préstamo en el Calamar.

Entre los detalles de la transacción se destaca que Boca se quedará con el 20% de una futura venta del volante que actualmente milita en el actual campeón del fútbol argentino. Por su parte, Platense recibirá un monto cercano al medio millón de dólares, que es el 10% del valor de la operación. Este detalle se firmó en el último préstamo.

image

En total, el volante formado en Boca sumó 86 partidos con la camiseta del Marrón, en los que anotó 11 goles y alcanzó las cuatro asistencias. Además, el joven de 24 años tuvo buenos momentos en los que sirvió de "manija" futbolística para el equipo que en ese momento era dirigido por Orsi y Gómez.

Sin dudas que dejó un buen recuerdo por Vicente López, donde fue importante para conseguir nada más y nada menos que el primer título en la historia del club: el Torneo Apertura 2025.

Aaron Anselmino deja el Chelsea y se va al Borussia Dortmund: cuánto dinero le ingresa a Boca

Aaron Anselmino ya es jugador del Borussia Dortmund. El ex Boca, que apenas había tenido acción en el Chelsea (dos minutos oficiales), fue cedido a préstamo por un año sin opción de compra. Ante la falta de lugar en el equipo de Enzo Maresca, el marcador central buscará en la Bundesliga lo que tanto quería: continuidad y rodaje en un equipo europeo.

image

El club alemán oficializó en sus redes sociales la llegada del futbolista argentino. La presentación incluyó fotos del defensor surgido en el Xeneize con la camiseta amarilla y negra, y mensajes especiales en español: "¿Qué hacés, che?" y "¡Bienvenido Aarón!".

En el posteo también detallaron que el ex Chelsea, de 20 años, llega a préstamo hasta el 30 de junio de 2026. Así, el zaguero surgido en Boca tendrá la chance de sumar rodaje en la Bundesliga, después de no haber tenido continuidad que deseaba en Inglaterra.

A su vez, en otro posteo, el Dortmund hizo una publicación colaborativa con Boca, con una foto y un video del pibe con la azul y oro haciéndole un gol de Gimnasia en la Bombonera, uno de los dos goles que anotó en sus 23 partidos en el club de La Ribera. "¡Lleva su fuego a la Bundesliga!", escribió el popular equipo alemán.

image

En ese sentido, disputará la Bundesliga, la Copa Alemania y también la fase de grupos de la UEFA Champions League, que se definirá el jueves 28 tras el sorteo. El acuerdo entre ambos clubes ya quedó cerrado, y el futbolista viajará esta semana a Alemania para sumarse a los entrenamientos del equipo dirigido por Nuri Sahin.