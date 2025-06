¿Se va Gareca? El DT argentino que ya suena para la selección de Chile

“El martes nos vamos a reunir. Todo se define con los partidos ya terminados, tenemos que hablar en el directorio, pero es una decisión en frío", explicó Milad luego de la caída ante la Albiceleste en Santiago. La salida de Gareca sería a través de una cláusula que está inscrita en su contrato y que permite poner fin a la relación laboral en el momento en el que la aspiración mundialista se desvanezca.

Entonces, ante la inminente salida de un cada vez más criticado Gareca, el que podría ser el nuevo entrenador de Chile es el nombre de otro DT argentino que suena con mucha fuerza: se trata de Gustavo Álvarez, actualmente dirigiendo a Universidad de Chile.

image.png

En medio de rumores, Álvarez respondió a la prensa de manera tajante: "Mi estilo no es responder por escenarios ficticios, no me parece responsable opinar sobre un futuro imaginario. Estoy enfocado en el presente, tengo un contrato con la U".

Recordemos que los últimos entrenadores de la Roja han sido todos argentinos, comenzado por el más que exitoso ciclo de Marcelo Bielsa, al que le siguieron los de Claudio Borghi, Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, Toto Berizzo y ahora el Tigre Gareca.

Las palabras de Ricardo Gareca tras la derrota con Argentina

image.png

El entrenador argentino, conocedor del resultadismo futbolero y a sabiendas de estar en la cuerda floja, indicó tras el partido contra Argentina: “Chile necesita iniciar un proceso importante. Yo conozco el medio, eso es importante más allá de que los resultados no se dieron”.

“Me gustaría afianzarme, pero eso escapa a las posibilidades mías, es una decisión de la dirigencia”, añadió en conferencia de prensa sobre su futuro, a pesar de que la selección chilena está al borde de no asistir a su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva.