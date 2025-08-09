¿Se va? La pregunta sobre su futuro en Newell´s que descolocó al Ogro Fabbiani

Newell's no pudo quedarse con los tres puntos en el Coloso Marcelo Bielsa tras el empate agónico que sufrió ante Central Córdoba de Santiago del Estero y la figura del Ogro Fabbiani empezó a ser cuestionada por el rendimiento del equipo a punto tal que en conferencia de prensa le preguntaron por su continuidad en el club.

" Hoy nos faltó suerte. Creo que este es un partido que no se puede analizar. Se recuperó del hombre de menos. Si estábamos iguales lo podíamos ganar. Seguimos en deuda con la gente ", reveló con convicción el entrenador. Más tarde se refirió a su futuro a cargo del plantel y lo que puede suceder en los próximos partidos.

"No me juego nada en lo que viene . Cuando agarré me decían que estaba loco. Sigo trabajando. Se que los hinchas están impacientes, pero que banquen porque las cosas van a salir . Estoy todo el día adentro del club", contó el entrenador de La Lepra.

Fabbiani Newells

Por otra parte Fabbiani afirmó: "Nunca perdimos la postura. Estoy pagando algo que no me merezco, nadie valora en la situación en que agarré el equipo. Estoy dejando la vida, mi familia, el fútbol es ingrato". Para cerrar dijo: "Hay que aceitar, pero el equipo juega de memoria. Estoy tranquilo. Es una final y hay que ganarla, no hay otra cosa en mi cabeza".

Sin Rojo y en una profunda crisis, Boca recibe a Racing en un picante clásico: hora, formaciones y TV

En medio de una histórica racha negativa y una convulsión interna sin precedentes en la última década, Boca afrontará mañana un clásico de alto voltaje: recibirá a Racing en La Bombonera, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 16.30, con arbitraje de Nicolás Ramírez -secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo- y con la transmisión de ESPN Premium.

Cómo les fue a Boca y Racing en el arranque del torneo

El Xeneize atraviesa un presente crítico: por lo pronto, arrastra once partidos sin sumar de a tres, lo que representa su peor marca en el ámbito profesional, y en el certamen doméstico apenas pudo cosechar dos igualdades, gracias a un 0-0 ante Argentinos Juniors y 1-1 frente a Unión. En la última jornada cayó 1-0 frente a Huracán, profundizando las dudas sobre su funcionamiento colectivo y la falta de peso ofensivo. Para colmo, comenzaron a trascender rumores sobre la posible salida de Miguel Ángel Russo y se disolvió el Consejo de Fútbol.

La Academia, por su parte, tampoco comenzó el certamen de la mejor manera: sumó tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. En su debut cayó ante Barracas Central con polémica, se recuperó con un triunfo ante Belgrano como visitante, pero volvió a tropezar ante Estudiantes de La Plata. Sin embargo, llega con un envión anímico tras haber goleado 3-0 a Deportivo Riestra en Copa Argentina y meterse en los cuartos de final de la competición, lo que les dio oxígeno a los dirigidos por Gustavo Costas.

Boca está arriba en el historial del clásico

En 220 enfrentamientos oficiales, el conjunto porteño se impuso en 94 oportunidades, mientras que los de Avellaneda ganaron 74 y se registraron 52 empates. El último cruce fue el pasado 30 de marzo, por la Copa de la Liga, con triunfo xeneize por 3-2 en el Cilindro. En la Bombonera, sede del pleito que se llevará a cabo este sábado, el dominio azul y oro se acentúa, ya que Racing no vence allí desde 2010.